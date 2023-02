Zelenskyj takker Norge for støtten: – Vi deler den fremtidige seieren

Zelenskyj talte til Stortinget i mars i fjor, kun uker etter at Russland invaderte Ukraina. Torsdag talte han igjen i Stortinget, da den nye Ukraina-pakken ble lagt fram.

– Forskjellen fra den gangen og situasjonen vi står i nå, er at vi nå er trygge på at den frie verden ikke vil svikte prinsippene om frihet, trygghet om at Ukraina ikke vil bli stående alene mot en slik fiende, og at Europa ikke vil gi fra seg noen av sine områder til fienden, sa Zelenskyj.

– Norges bidrag til denne tryggheten er historisk, sa han.

Et bredt stortingsflertall er enig om en støttepakken på 75 milliarder kroner, som har fått navnet Nansen-programmet etter Fridtjof Nansen. Støtten fordeles over de neste fem årene.

– Ingen kan i dag spå hva som vil skje i løpet av de neste fem årene. Men vi vet definitivt hva som ikke vil skje, og det er at Russland ikke vil bekjempe vårt samhold, sa Zelenskyj.

– Ukrainere og nordmenn deler de samme verdiene, vi står sammen i vårt forsvar. Vi deler den fremtidige seieren, som vil bli grunnlaget for sikkerheten til alle i verden. Måtte deres standhaftighet bli en ledestjerne for andre frihetsforkjempere, sa Zelenskyj, som mottok stor applaus etter talen.