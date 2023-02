Sluttspurt om gigant-pakke til Ukraina: SV får delseier og Frp hopper av

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Onsdag formiddag hadde de parlamentariske lederne på Stortinget mottatt regjeringens siste utkast til Ukraina-avtale, får Vårt Land bekreftet fra flere hold.

Partiene skal ha fått svarfrist til onsdag kveld. Støre-regjeringens plan skal være å presentere en tverrpolitisk avtale om Ukraina-hjelp torsdag.

Det er samme dag som landets president, Volodymyr Zelenskyy, skal videotale til Stortinget.

Størst spenning har vært knyttet til partiene med størst reservasjoner mot deler av Ukraina-pakken – Rødt og Fremskrittspartiet. Vil de være del av den endelige avtalen?

Frp vedtok å stå utenfor del om global bistand

Vårt Land får bekreftet at Frp sin stortingsgruppe opprettholdt partiets ståsted om Ukraina-pakken på sitt møte onsdag morgen.

Det betyr at Frp ønsker å slutte seg til avtalen om et femårig program for militær, sivil og humanitær støtte til Ukraina.

Partiet vil derimot ikke slutte seg til delen av pakken som setter av fem milliarder i bistand til land i det globale sør, som rammes av Ukraina-krigens ringvirkninger.

Kilder i partiet sier til Vårt Land at det er deres forståelse at regjeringen vil godta at Frp er del av avtalen med dette forbeholdet.

Vårt Land har ikke fått bekreftet dette fra regjeringshold, men politikere fra flere partier sitter med samme inntrykk.

Rødt trolig ikke med på Ukraina-avtale

Kilder i flere partier har derimot langt mindre tro på at Rødt får signere den tverrpolitiske Ukraina-enigheten.

Holdningen i andre partier er at Rødts kompromissforslag om å gi penger til Ukraina i stedet for våpenhjelp er uforenlig med å delta i Ukraina-programmet.

Til det utgjør våpenhjelp en for stor del av milliard-pakken. Etter det Vårt Land forstår, ønsker Rødt å få være del av den tverrpolitiske avtalen men med dissens om våpen.

– Nå gjør partiene sine siste vurderinger om de vil være med på dette, så da vil ikke jeg forskuttere det, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) når Vårt Land spør ham om status for Rødts deltakelse.

Tirsdag talte han til Arbeiderpartiets landsstyre, som er samlet til møte i Oslo.

Støre åpner for at Rødt kan bli med senere

– Åpner du for at de kan bli med senere hvis de ikke blir med nå?

– Det bør ikke være slik at vi lukker døra for alltid hvis noen har problemer med å være med nå, svarer Jonas Gahr Støre.

Spørsmålet om våpenstøtte skal behandles på Rødt sitt landsmøte 21. til 23. april.

Mens et klart flertall blant Rødts stortingsrepresentanter har snudd om norske våpen til Ukraina, er mange i Rødt også skeptiske til å endre ståsted om våpenhjelp til land i krig.

Moxnes håper alle partier får samle seg der de er enige

Vårt Land har bedt partileder Bjørnar Moxnes om en kommentar til Størs åpne dør, og om Rødt vil få eller ønsker å signere den tverrpolitiske Ukraina-avtalen nå.

– Rødts mål er å sikre enstemmighet på alle punkter der det er grunnlag for det. Vi håper regjeringn legger opp til et løp der alle partiene kan samles om det vi er enige om, skriver Moxnes til Vårt Land.

Han viser til at Stortinget har tradisjon for å samle seg om hovedlinjene, men med «rom for uenighet på enkelte punkter», når ekstraordinær saker skal behandles.

Bjørnar Moxnes varsler at Rødt uansett kommer til å «stemme for å støtte Ukraina i tråd med vår vedtatte politikk» når den formelle proposisjonen skal vedtas av Stortinget.

– Stortinget står samlet om hjelp til Ukraina og fordømmelse av Russland, skriver Moxnes.

Avtaleutkast: SV får delseier om bistand

Det er også knyttet spenning til om SV får forsikringene Audun Lysbakken har etterlyst om bistand i Vårt Land:

At regjeringen ikke vil kutte i poster i bistandsbudsjettet senere i år for å dekke økte utgifter til mottak av ukrainske flyktninger hjemme i Norge.

Et mål for partiet har vært at Ukraina-avtalen skal åpne for bruk av ekstra oljemilliarder på bistand i det globale sør også i kommende år hvis Ukraina-krigen fortsetter å ha alvorlige ringvirkninger der.

I regjeringens siste utkast til avtaletekst, imøtekommes det siste kravet et stykke på vei, erfarer Vårt Land.

Teksten skal åpne for å gi ekstra penger til det globale sør også i kommende år hvis regionen fortsatt rammes sterkt av Ukraina-krigens ringvirkninger.

Men fra flere hold påpekes det at dette ikke garanterer at man kan gi ekstra oljemilliarder på toppen av det vanlige bistandsbudsjettet til det globale sør også i kommende år.

For SV sikrer det snarere at ekstra penger til det globale sør begrunnet med Ukraina-ringvirkninger blir et legitimt forhandlingsspørsmål i kommende budsjettforhandlinger med regjeringen.

Småpartier for mer bistand

I SV håper man at dette skal gjøre det vanskeligere for regjeringen å kutte i ordinær bistand for å betale hjelp til Ukraina og mottak av flyktninger fra Ukraina.

Foruten SV er det særlig KrF, MDG,Rødt og til dels Venstre som har engasjert seg for å styrke bistanden til det globale sør ytterligere.

Det var i budsjettavtalen mellom SV og regjeringspartiene at en Ukraina-pakke først ble varslet.

Kalles opp etter Fridtjof Nansen

Den endelige Ukraina-avtalen vil senere fremmes som en proposisjon, som må behandles og vedtas i Stortinget.

Selve det femårige programmet for militær, humanitær og sivil støtte til Ukraina blir oppkalt etter Fridtjof Nansen, slik DN tidligere har omtalt.