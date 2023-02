Rødt vil lette på visumkravene for jordskjelvofre med familie i Norge

– Mange som bor her i landet, har familie og slekt i de jordskjelvrammede områdene. De vil hente sine familiemedlemmer hit og gi dem husly i sine hjem her i Norge, slik at de kan tilbringe resten av vinteren i et varmt hjem med familie rundt seg, sier stortingsrepresentant Seher Aydar i Rødt til NTB.

Aydar sier at dette er vanskelig for mange på grunn av strenge visumkrav og regler for borgere fra Tyrkia og Syria. Derfor vil Rødt lette midlertidig på kravene for overlevende etter jordskjelvet med familie i Norge.

– Det handler om å la folk ta vare på sine nærmeste. Mange føler på en enorm maktesløshet for at en gammel bestemor eller en bror nå er hjemløs i minusgrader, mens de selv har varme hjem og mulighet til å hjelpe dem. Det handler tross alt om mennesker som har mistet alt, sier Aydar.

Hun påpeker at lidelsene er enorme, og at situasjonen er ekstraordinær.

– Mennesker la seg til å sove en helt vanlig kveld og våknet til at deres verden raste sammen. Vi kan ikke sitte som passive tilskuere når så store naturkatastrofer utspiller seg, sier hun.