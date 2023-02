Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Ågot Himle (80) er en av initiativtakerne til å starte et nytt Ap-lag i Bergen etter modell av Trond Giskes Nidaros sosialdemokratisk forum, i protest mot nye partiregler. Navnet blir Bjørgvin sosialdemokratiskforum.

– Vil du inn under paraplyen Ap i Bergen, og bli et nytt lokallag der, så må det godkjennes av årsmøtet. Årsmøtet i Arbeiderpartiet i Bergen var forrige helg, sier Henrik Jorem, leder i Arbeiderpartiet i Bergen, til Vårt Land.

Det betyr at Bjørgvin sosialdemokratisk forum må vente et helt år før de kan bli godkjent som partilag.

Hvilke lokallag som opprettes i en kommune er det styret i det lokale kommunepartiet som bestemmer. Det er ikke vår sak. — Trond Giske, leder Nidaros sosialdemokratiske forum

Vil kopiere Giskes Nidaros

Giske-laget i Bergen har stiftelsesmøte denne uken.

– Denne uken har vi første møte for å starte opp Bjørgvin Sosialdemokratiske Forum for å kopiere Nidaros til Bergen, sa Ågot Himle til Vårt Land tirsdag.

Giske-laget i Bergen opprettes i protest mot nye partiregler i Ap. I går vedtok landsstyret i partiet nye medlemsregler. De innebærer at utenbys medlemmer i Giskes partilag i Trondheim ikke skal regnes med når delegater fra Trøndelag skal velges til Ap-landsmøter.

Giskes sympatisører i Bergen har et tydelig mål: I det lange løp skal de endre Arbeiderpartiets politiske linje. Det sa Ågot Himle, stifteren av laget, til Vårt Land.

Giske-laget Bjørgvin møter motstand i Ap

– De kan stiftes, men må godkjennes av årsmøtet i Bergen, og det var forrige helg, sier Jorem

Arbeiderpartiet i Bergen trenger ikke nye lag, mener han og peker på at det er 16 lokallag i byen fra før:

– Vi har jo en partistruktur som er stor og romslig fra før av, hvor det er plass til mange syn. Vi håper jo at folk skal finne en plass i den eksisterende partistrukturen, sier han.

Denne uken skrev Dagbladet at også Trond Giske-støttespilleren Johan Alfred Frigstad fra Arendal ønsker å starte et eget Giske-lag, med navn Nedenes sosialdemokratisk forum. Flere har også tatt til ordet for å starte Giske-lag i Oslo.

Giske unngår Bjørgvin-spørsmål

Trond Giske vil ikke svare på spørsmål fra Vårt Land om han støtter Bjørgvin eller andre lag som er inspirert av hans eget lokallag, Nidaros Sosialdemokratisk Forum:

– Hvilke lokallag som opprettes i en kommune er det styret i det lokale kommunepartiet som bestemmer. Det er ikke vår sak. I Nidaros bruker vi kreftene på vårt lokallag og de politiske sakene som er viktig for våre medlemmer, skriver Trond Giske i en sms til Vårt Land.

Nye partilag må tilføre partiet noe nytt

Jorem viser til vedtektene i Arbeiderpartiet når han forklarer godkjennelsesprosessen: «Nye partiavdelinger skal opprettes ved ny aktivitet. Partiavdelingens arbeidsområde skal derfor være et tillegg til det som dekkes av eksisterende partiavdeling».

– Når det skal opprettes nye lag, må det være fordi det er behov for det i det lokale kommunepartiet. Hvis det er partilag som dekker behovet, enten det er geografisk eller tilknyttet visse arbeidsplasser, så bør de medlemmene kunne finne seg til rett i de lagene, sier Jorem til Vårt Land.

SKEPTISK: Vi har allerede et Sosialdemokratisk Forum i Bergen Ap, sier lederen av Arbeiderpartiet i Bergen, Henrik Jorem. (UiB)

Det er Ap i Bergens årsmøte neste år som må vurdere om Bjørgvin får vinger:

– Hvor sannsynlig det er at dere kommer til å godkjenne det laget?

– Om årsmøtet vil godkjenne et nytt lokallag, det vet ikke jeg. Alle nye medlemmer skal få en plass i Ap i Bergen, sier Jorem:

– Det er jo viktig at vi finner en plass til denne aktiviteten og disse medlemmene i den eksisterende partistrukturen. Det mener jeg at vi kan. Vi har jo blant annet et sosialdemokratisk forumslag i Bergen allerede.

