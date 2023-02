Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

– Jeg tror det dukker opp ett eller annet. Jeg tror Høyre og hun får lyst på et skifte, så det kommer til å være en liten politisk overraskelse, sier Senterpartiets Geir Pollestad i den ferskeste episoden av Vårt Lands politiske podkast Kammerset.

Den erfarne parlamentarikeren sier at det ikke er ren ønsketenkning om at de rødgrønne kommer til å vinne neste stortingsvalg. Han tror at Solberg kommer til å trekke seg som statsministerkandidat før den tid.

– Og jeg håper det er en positiv grunn til at hun gjør det.

– Så kan det være jeg tar feil, men det er min spådom, sier Pollestad.

I tillegg til å dele sin spådom om Erna Solbergs politiske fremtid, fortalte senterpartipolitikeren om stemningen blant tillitsvalgte i partiet, lakseskattforhandlinger og Ukraina-pakken.

Uro på grunn av strømpriser

Under podkasten ble Pollestad utfordret på hvordan det sto til på innsiden av Senterpartiet etter lang tid med svake meningsmålinger for partiet. Han forteller at det nok har vært roligere i stortingsgruppa enn blant de tillitsvalgte i resten av landet.

– Det er nok en uro der ute, først og fremst knyttet til strøm. Regjeringen har hatt en røff start, og det preger mange av våre tillitsvalgte, forteller Pollestad.

Han mener likevel at partiet nå har fast grunn å stå på, da stemningen har roet seg etter det han kaller gode lokale målinger.

Hør som podkast

Kammerset er Vårt Lands politiske podkast, hvor Vårt Lands politiske redaktør Berit Aalborg, nyhetsredaktør Lars Inge Staveland og kommentator Emil André Erstad og gjester tar deg med inn i de mest interessante sakene i det politiske Norge.