Starter nytt Giske-lag i Bergen i protest mot nye partiregler

– Denne uken har vi første møte for å starte opp Bjørgvin Sosialdemokratiske Forum for å kopiere Nidaros Sosialdemokratiske Forum til Bergen, sier Ågot Himle til Vårt Land.

Hun er en av initiativtakeren bak kloningen av Trond Giskes forums-lag til Bergen.

I forrige uke vedtok sentralstyret i Ap at utenbys medlemmer i Giskes partilag i Trondheim ikke skal regnes med når delegater fra Trøndelag skal velges til Ap-landsmøter. Avgjørelsen har fått medlemmer i støttegruppa til Trond Giske på Facebook til å rase.

Nå ivrer tilhengerne av Giskes Nidaros for å starte egne sosialdemokratiske forumslag på kryss og tvers av landet, med Giske som sin uformelle hærfører.

Kaller medlemsregler for «stalinisme»

Bjørgvin Sosialdemokratiske Forums-lag opprettes nå.

– Hvorfor starter dere nytt Giske-lag?

– Jeg kaller dette for stalinisme. Det Arbeiderpartiet sentralt gjør nå er jo det samme som partiene i Øst-Europa drev med da de ikke fikk orden på folket sitt, sier Ågot Himle, en av initiativtakerne bak nytt Giske-lag i Vestland fylke.

Hun er medlem av Arbeiderpartiet og har vært stortingsrepresentant for SV.

– Arbeiderpartiet vil degradere en del av medlemmene i partiet.

Himle snakker om de nye delegasjonereglene i Ap, som skal vedtas på landsmøtet til Ap i mai.

Dette handler om politikk, ikke om Trond Giske, ifølge henne:

– Ap har gått for langt når de forsøker å vingeklippe innflytelsen til Trond Giskes Nidaros. Det er en helt utilbørlig måte å håndtere en politisk utfordring på. Arbeiderpartiet svikter sine sosialdemokratiske grunnverdier som er grunnlaget for velferdsstaten som var opprettet ute i krigen, sier Himle.

Hun er tidligere vararepresentant til Stortinget for SV, og har sittet 16 år i bystyret i Bergen.

GISKELAG: Ågot Himle starter nytt Giske-lag i Bergen i protest mot de nye vedtektsreglene i Ap. (Privat)

Flere snakker om nye lag

Hun får støtte fra medlemmene i Giskes støttegruppe på Facebook:

«Nå har Oslo-mafiaen og Kjerkol tatt en bestemmelse at alle medlemmer utenfor Trondheim ikke er valgbar. Så er det kanskje på tide å utvide Nidaros til å bli lokallag også andre plasser i landet», skriver Svein Erik Kristiansen på den åpne støttegruppen for Trond Giske på Facebook.

«Hvordan er muligheten for lokale støttegrupper for Trond Giske? Kan vi nærme oss en nasjonal Sosialdemokratisk politikk på den måten», skriver Åge Juliussen i gruppen.

Giske er en slags frontkjemper på dette her — Ågot Himle

– Endre partiets linjer

– Men hva er målet i det lange løp, Ågot Himle?

– Målet i det lange løp er jo å endre Arbeiderpartiets linje.

– Men tenker dere at Giske kan være en uformell leder for alle lagene?

– Han står for den politiske linjen som er definerende. Og derfor blir jo han en slags … Han er en slags frontkjemper på dette her, sier Ågot Himle til Vårt Land.

– Får dere folk med dere i Bergen?

– Jeg har snakket med ganske mange her i området og noen tenker at sånne forum kan bli oppfattet som veldig negativt, men jeg mener det må være positivt. Det er veldig positivt for Ap at vi kan lage et forum for å diskutere politikk.

Kan bli kastet ut av Høyre

Superververen for Giskes partilag, Nidaros sosialdemokratisk forum, Trygve Bauge, oppfordrer på Facebook til å starte flere forum-lag:

«Hvis Tronds motstandere lykkes i å forby folk som liker hva Trond og Nidaros står for, er det jo bare å sette opp nye lokallag land og strand rundt. Nidaros Aps avdeling Oslo og omegn, ville nok da raskt blitt Oslos største Arbeiderpartilag».

Selv står han i fare for å bli ekskludert fra Høyre. «Vestre Aker Høyre finner at denne aktiviteten ikke er forenlig med medlemskap i Høyre, jf. Oslo Høyres vedtekter» skriver Oslo Høyre i e-post til ham.

Denne uken skrev Dagbladet at Trond Giske-støttespilleren Johan Alfred Frigstad fra Arendal ønsker å starte et eget Giske-lag kalt for Nedenes sosialdemokratisk forum.

NTB: 1.000 nye Nidaros-medlemmer

Trond Giske og hans Nidaros Sosialdemokratisk Forum har fått 1.000 nye medlemmer siden forrige uke, ifølge NTB.

De nye medlemmene har strømmet til etter at Giske gikk i strupen på partisekretær Kjersti Stenseng og vedtektsendringene partiet foreslår, bekrefter han overfor Dagbladet.

– Ett tusen nye medlemmer siden torsdag – det er helt enestående. Bare disse medlemmene ville gjort oss til Norges suverent største lokallag. Jeg må bare ærbødig si tusen takk til alle som støtter oss, sier Giske til avisen.

Den tidligere Ap-nestlederen og statsråden forteller at de tusen nye medlemmene har samme fordeling som medlemsmassen i Nidaros ellers. Om lag en tredel er fra Trondheim, om lag halvparten er fra Trøndelag.

Nidaros hadde over 3.000 medlemmer 1. januar i år.