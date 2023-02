PST: Russland er den største etterretningstrusselen mot Norge i 2023

Kina, Iran, Pakistan og flere andre autoritære stater driver aktiv etterretning i Norge. Etter invasjonen av Ukraina har imidlertid forholdet mellom Norge og Russland nådd et bunnivå, noe som fører til mindre samhandel og økt russisk behov for etterretning i Norge, skriver Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i sin årlige trusselvurdering.

– Forholdet mellom Norge og Russland er blitt verre. Vi møtes på færre arenaer enn før, og russerne har mistet tilgang på kilder, sier PST-sjef Beate Gangås til NTB.

På grunn av det dårlige forholdet har Russland mindre å tape dersom etterretningsvirksomheten deres i Norge blir avslørt. På grunn av krigen i Ukraina har Russland også et endret og økt behov for informasjon om militære kapasiteter i Norge og om Nato-utvidelsen i Norden når Sverige og Finland trer inn.

– Ettersom Norge er medlem av Nato, er norsk og alliert aktivitet og tilstedeværelse i Norge vedvarende viktige etterretningsmål for Russland, skriver PST.

Svalbard og nordområdene nevnes som spesielt strategisk viktige for Russland. Det samme gjelder mulige russiske forsøk på å omgå de økonomiske sanksjonene mot landet og faren for at Norge vil bli utnyttet i russiske forsøk på omgå dem for å få tak i teknologi til sivil og militær industri.

Også når det gjelder digitale nettverksoperasjoner, er Russland, sammen med Kina, den som utgjør størst trussel mot Norge.