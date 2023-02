Kronprinsparet skal være med å hedre døde ukrainere

Organisasjonene Caritas, Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Redd Barna og Røde Kors er alle sterkt involvert i hjelpearbeidet i Ukraina, nabolandene og Norge.

Det er disse seks hjelpeorganisasjonene som har stelt i stand markeringen kronprinsparet skal ta en del av.

– Vi vil sammen markere at dette er den største humanitære krisen vi har sett i Europa i etterkrigstiden. Vi må ikke glemme de menneskelige lidelsene. De sivile tapene og behovene for hjelp i Ukraina er enorme, sier Anne Bergh, generalsekretær for Røde Kors på vegne av de seks organisasjonene.

Under mottoet «Håp i krigens mørke» vil markeringen få fram behovet for hjelp og omsorg for alle som er rammet av krigen i Ukraina, snart ett år etter at det brøt ut krig i hele Ukraina. Bilder av mennesker rammet av krigen vil bli vist på ytterveggen på Nobels Fredssenter i Oslo.

Markeringen er torsdag 16. februar klokka 18 utenfor Nobels Fredssenter.