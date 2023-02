Kjerkol med 2,5 milliarder ekstra til sykehusene

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

– Det er de nok glade for, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til NTB.

Mandag kunne hun kunngjøre at regjeringen foreslår å gi 2,5 milliarder kroner mer enn planlagt til sykehusene i år.

Dette kommer i tillegg til den varslede pris- og lønnsjusteringen av budsjettet, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

Den siste tiden har flere sykehus varslet kutt som følge av trang økonomi. Flere har også skjøvet på planlagte investeringer.

Glad for å kunne gi beskjeden

Helseministeren sier de har fulgt nøye med på situasjonen, og sett behovet for mer penger.

– Først og fremst betyr dette bedre forutsigbarhet. Nå vet de at de har 2,5 milliarder kroner mer enn budsjettvedtaket i Stortinget. Og så vet de at lønns- og priskompensasjonen for 2023 vil bli adressert i revidert nasjonalbudsjett, sier helseministeren.

– Kunne dere ha oppdaget dette behovet tidligere?

– Det har ikke jeg noen tanker om i dag. Det vil andre mene mye om. For meg er det viktig at sykehusene får størst mulig forutsigbarhet, og derfor er jeg glad for å kunne gi dem den beskjeden i dag, sier Kjerkol.

Varslet trange tider

I sin årlige sykehustale i januar, var Kjerkol tydelig på at sykehusene måtte prioritere hardt, og se på hva de kunne gjøre mindre av.

– Jeg skulle ønske at jeg sto her i dag med løfter om mer penger og bedre tider. Men jeg må være ærlig på at den krevende situasjonen vi står i nå, reduserer handlingsrommet i sykehusene, sa Kjerkol.

Nå har helseministeren likevel litt mer penger.

– Men de må fortsatt prioritere hva de kan gjøre mindre av, og prioritere ressursene riktig, med tanke på at vi blir færre fagfolk per pasient i årene som kommer. Helsepersonellkommisjonen har gitt oss en skikkelig realitetssjekk, så omstillingene må fortsette, sier Kjerkol.

Regjeringen vil legge økningen inn i revidert nasjonalbudsjett, som kommer i mai. Kjerkol vil ikke si når regjeringen bestemte seg for å gi mer penger.

Uklarhet rundt prisstigning

Regjeringen har også gjort det klart at sykehusene og andre offentlige virksomheter kan regne med å få budsjettene sine økt i takt med den ekstraordinære prisstigningen i Norge i år.

Da statsbudsjettet ble utarbeidet, var prognosene for prisveksten i 2023 langt lavere enn den har vist seg å være.

Dette vil også legges inn i revidert nasjonalbudsjett. Nøyaktig hvilken prisstigning sykehusene kan regne med, er ikke klart ennå.

– Det må Finansdepartementet svare for, sier Kjerkol.

Høyre: Steg i riktig retning

Høyres helsepolitiske talsperson Tone Wilhelmsen Trøen mener ekstrabevilgningen er et steg i riktig retning.

– Det er bra at sykehusene styrkes. De står i en krevende økonomisk situasjon der helsekøene øker og det kuttes i tilbud til pasientene, sier Trøen til NTB.

Hun ønsker samtidig en avklaring på hvor mye sykehusene får i kompensasjon for den ekstraordinære prisstigningen.

– Vi har bedt helseministeren om en avklaring om hva sykehusene egentlig skal styre etter i 2023, sier hun, og legger til at Høyre vil følge dette opp i Stortinget.

Hoksrud: – Litt spesielt

Frps Bård Hoksrud synes det er litt spesielt at sykehusene først får beskjed om å kutte i tilbud, før de får beskjed om mer penger noen få uker senere.

– Sykehusene må ha forutsigbarhet for å sikre et godt tilbud, sier han.

Også han etterspør mer informasjon om hva pris- og lønnsjusteringen i budsjettet vil bli.

– Usikkerheten vil fortsatt være der i forhold til hvordan pris, lønn og kostnadsveksten vil bli kompensert, sier Hoksrud.