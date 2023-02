Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Blant Trond Giskes fremste tilhengere er en Høyre-mann, Trygve Bauge. Nå vil Vestre Aker Høyre, hvor Bauge er medlem, at Giske-supporteren skal ekskluderes fra partiet, skriver Dagbladet.

Lokallaget i Høyre begrunner dette med at Bauge administrerer Facebook-gruppa «Støttegruppe for Trond Giske», hvor han oppfordrer folk til å melde seg inn i Nidaros Sosialdemokratiske Forum.

Nidaros Sosialdemokratiske Forum er et lokallag i Arbeiderpartiet.

Bauge reagerer på Vestre Aker Høyre sitt initiativ.

– Vestre Aker Høyre skyter seg selv i foten ved å oppføre seg som partier i land vi ikke liker å bli sammenliknet med, sier Bauge til Dagbladet.

Da Vårt Land ble med Trygve Bauge på isbading, fortalte han om bakgrunnen for at han støtter en politiker fra et annet parti:

– Jeg er ikke sosialdemokrat eller Ap-mann, men liberalist på min hals, og det er derfor jeg forsvarer Trond. Ikke fordi han er arbeiderpartimann.

Selv har Bauge vært Høyre-medlem siden han var 13 år, sa han til Vårt Land.

Avisen har tidligere skrevet om hvordan medlemmer i støttegruppen for Trond Giske meldte seg inn som medlemmer i Nidaros Sosialdemokratiske Forum – uten å forstå at de dermed også meldte seg inn i Arbeiderpartiet.

Ikke alle var like fornøyde med dette, og i Facebook-gruppa «Støttegruppe for Trond Giske» kom det flere spørsmål knyttet til saken. Noen uttrykte også skuffelse.

Vårt Land ba Trond Giske om en kommentar til dette. Han gledet seg først og fremst over stor medlemsvekst:

– Det er alltid synd om noen forlater oss. Men vi gleder oss heller over de mer enn 3.000 som har meldt seg inn og forblir medlemmer. De aller fleste er blitt med i et parti for første gang i sitt liv. Det er demokrati i praksis og gir håp og inspirasjon.

