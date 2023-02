Netanyahu varsler opptrapping etter angrep

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Regjeringsmøtet blir holdt to dager etter at en 32 år gammel palestinsk mann kjørte bilen sin inn i en folkemengde på en bussholdeplass i bosettingen Ramot i Øst-Jerusalem. Tre israelere ble drept, blant dem to brødre på seks og åtte år.

Palestineren ble drept av politiet på stedet.

– Regjeringen møtes i dag for å forberede enda mer omfattende handlinger mot dem som utfører terrorisme, og deres støttespillere i Øst-Jerusalem og Judea og Samaria, sier Netanyahu.

Han legger til at de «så langt det er mulig» vil hindre at dette rammer dem som ikke er involvert.

Forseglet leilighet

Judea og Samaria viser til Vestbredden. Både Øst-Jerusalem og Vestbredden har vært okkupert av Israel siden 1967. Israel har i årenes løp etablert store israelske bosetninger i de okkuperte områdene, noe som er i strid med folkeretten.

Israelske politifolk og soldater hadde søndag forseglet dørene og vinduene på en leilighet i Øst-Jerusalem der den palestinske 32-åringen og hans familie bodde. Dette kan bety at israelske myndigheter planlegger å rive leiligheten.

To brødre i varetekt

32-åringens familie ble pågrepet og avhørt rett etter angrepet. To av brødrene hans sitter fortsatt fengslet mens etterforskningen pågår.

Ifølge familien hadde han en psykiatrisk diagnose og ble skrevet ut fra et sykehus bare to dager før han kjørte bilen inn på bussholdeplassen.

Eksperter og menneskerettsforkjempere mener praksisen med å rive boligene til palestinske angripere utgjør en kollektiv avstraffelse som rammer uskyldige.