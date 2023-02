Arne Strand om Treholt: – Jeg skjønner ikke hvorfor han gjorde det

Strand sier han ble sjokkert da hans gamle studiekamerat og kollega ble tatt for spionasje.

– Jeg snakket mye med ham, men han har ikke klart å overbevise meg om hvorfor, sier Strand.

Han beskriver Treholt som dyktig politiker som kunne kommet langt.

– Jeg tror at motivasjonen hans nok var å bidra til et bedre forhold mellom øst og vest. Han hadde nok store tanker om seg selv. Han trodde kanskje at han skulle klare å bidra til at øst og vest kunne nærme seg hverandre, russere og amerikanere, under den kalde krigen, sier Strand til Dagsavisen.

– Hvis det ikke hadde vært penger involvert, kunne han kanskje kommet igjennom med at det var idealisme. Men få trodde på det, og i alle fall ikke retten, sier Strand.