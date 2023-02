159 organisasjoner ber Biden stenge fangeleiren Guantánamo

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

11. januar i år var det 21 år siden USA opprettet den beryktede Camp 6 i Guantánamo Bay på Cuba. Til tross for at Barack Obama lovet å avvikle fangeleiren, der nesten 800 terrormistenkte har vært innesperret uten lov og dom, har heller ikke Joe Biden som har lovet det samme, klart å følge opp løftet.

BEGGE HAR LOVET: Allerede 22. januar 2009 signerte daværende president Barack Obama en en presidentordre som skulle sørge for at fengselet i Guantanamo Bay ble stengt. På bildet sees også USAs nåværende president Joe Biden. 14 år senere er fengselet fortsatt åpent. (Charles Dharapak/Ap)

En generasjon med konflikter har kommet og gått, og likevel gjenstår urettferdigheten — Hina Shamsi, direktør for ACLUs nasjonale sikkerhetsprosjekt.

159 internasjonale organisasjoner ber nå i et brev USAs president Joe Biden om å stenge Guantánamo-basen på Cuba med umiddelbar virkning.

Vårt Land har stilt spørsmål til USAs ambassade i Oslo om hvordan de reagerer på organisasjonenes brev og hvorfor det tar så lang tid å stenge fangeleiren. Det svarer de ikke direkte på i e-post til Vårt Land, men viser til hva pressetalskvinne Karine Jean-Pierre sa 2. februar:

«Vi forblir dedikert til en bevisst og grundig prosess fokusert på ansvarlig å redusere fangebefolkningen ved Guantanamo Bay og til slutt stenge anlegget. Det er fortsatt der vi står.»

Fem hjelpere

For ett år siden skrev Vårt Land at 38 fanger fortsatt satt fengslet. Nå er det 35 igjen.

Blant dem er Khalid Shaikh Mohammad, Walid Muhammad Salih Mubarek Bin ‘Attash, Ali Abdul Aziz Ali, Ramzi Bin al Shibh og Mustafa Ahmed Adam al Hawsawi. De er alle siktet for å ha hjulpet de 19 mennene som kapret passasjerfly og styrtet dem inn i World Trade Center, Pentagon og i Pennsylvania 11. september 2001.

2.979 mennesker, samt de 19 kaprerne, døde.

TERRORANGREPENE: 19 flykaprere drepte 2.979 personer i terrorangrepet; alle 265 ombord på de fire flyene, 2.606 i tårnene og på bakken i Verdens Handelssenter og 125 i Pentagon. Blant de døde var 343 brannkonstabler og 71 politimenn. (CHAO SOI CHEONG/AP)

Pågående rettssak

ANTATT HOVEDMANN: 59 år gamle Khalid Shaikh Mohammad. (Nettet)

Den nå 59 år gamle Khalid Shaikh Mohammad er antatt å være hjernen bak 11. september-terroren, men alle de fem mennene står overfor anklager som innebærer dødsstraff. Tiltalen inkluderer konspirasjon, drap og terrorisme.

I denne heter det blant annet at de skal ha dirigert eller trent kaprerne, hjulpet til med å skaffe penger eller assistert med reiser.

De fem ble tatt til fange i 2002 og 2003 og skal ha blitt holdt på hemmelig sted av CIA før de ble overført til Guantánamo i september 2006 for rettergang.

Mer enn 16 år senere står de for retten. Men selv om rettssaken startet for over ett år siden har retten ennå ikke konkludert.

---

GUANTÁNAMO

Interneringsleiren på Guantánamo Bay er en fangeleir i USAs marinebase på Cuba.

Fangeleiren ble opprettet for å internere fanger som ble tatt etter terrorangrepet mot New York og Washington 11. september 2001.

11. januar 2002 kom de første fangene leiren.

Til sammen har om lag 780 personer fra 48 land vært innesperret i fangeleiren. 1 fra Sverige og 1 fra Danmark. De fleste har vært fra Afghanistan.

Ni har dødd i fengselet.

---

– Aldri brukes igjen

I brevet stilet til president Biden krever de 159 menneskerettighetsorganisasjonene stenging av det nåværende fengselet og en slutt på ubestemt militær internering av mennene som holdes innestengt der. Brevet er koordinert av Center for Victims of Torture, og Center for Constitutional Rights.

Hina Shamsi er helt tydelig på hvorfor det er viktig å avvikle Guantánamo. Hun er direktør for ACLUs nasjonale sikkerhetsprosjekt, og hennes organisasjon er blant dem som har signert brevet til president Biden.

BER OM AVVIKLING: I et brev stilet direkte til USAs president Joe Biden ber 159 menneskerettighetsorganisasjoner om at fangeleiren i Guantánamo Bay på Cuba stenges med umiddelbar virkning. (LYNNE SLADKY/AP)

Vi trenger å se kompensasjon, anerkjennelse og en unnskyldning for det som skjedde med oss — Mansoor Adayfi, tidligere Guantánamo-fange

– Vi kan aldri glemme eller akseptere grusomhetene ved tortur, ubestemt varetekt og urettferdige rettssaker som har definert Guantánamo i over to tiår. De ikoniske bildene av de første fangene forblir skammelige og globalt uutslettelige, sier hun i en uttalelse.

– En generasjon med konflikter har kommet og gått, og likevel gjenstår urettferdigheten. Veien videre er klar. Biden-administrasjonen må løslate mennene som ikke vil bli siktet for en forbrytelse, men først og fremst dem som har blitt frikjent for mange år siden, men fortsatt sitter der, fortsetter Shamsi.

Krever oppreising

I offisielle uttalelser har Pentagon flere ganger hevdet at fangebehandlingen på Guantanámo ikke bryter med internasjonal lov, men en intern rapport fra den amerikanske marinen fra 2004 bekrefter at Guantánamo-fangene ble torturert.

SENDT HJEM: Mohammad Ahmad al-Qahtani ble 7. mars i fjor sendt hjem til Saudi-Arabia etter 20 år på Guantánamo. (Nettet)

Første gang det kom noe som lignet på en offisiell innrømmelse om at tortur er brukt mot fangene, skjedde da Susan Crawford, ansatt i USAs forsvarsdepartement Pentagon, innrømmet overfor Washington Post at det var brukt tortur mot fangen Mohammad Ahmad al-Qahtani. Det skjedde i 2009.

Også flere andre verifiserte øyenvitneskildringer har vist at Guántanamo-fangene ble torturert.

– Bare begynnelsen

Fornyet press og krav om at fengselet endelig skal stenges er bare begynnelsen på å få slutt på urettferdigheten, hevder Mansoor Adayfi i den den uavhengige organisasjonen CAGE.

De er en uavhengig organisasjon som jobber for å endre diskriminerende statlig politikk og tar til orde for rettferdige rettsprosesser og rettssikkerhet.

KOMPENSASJON: – Vi trenger å se kompensasjon, anerkjennelse og en unnskyldning, sier Mansoor Aydayfi som selv var Guantánamo-fange. (Twitter )

Adayfi har selv sittet fengslet i Guantánamo Bay, og har skrevet boken Don´t forget us here. Han sier følgende til nettstedet The Intercept:

– Vi trenger å se kompensasjon, anerkjennelse og en unnskyldning for det som skjedde med oss. Dette er en del av å det stenge Guantánamo.