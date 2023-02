Å finne en løsning raskt for ny E6 forbi Lillehammer var viktig for å kunne starte utbyggingen av E6-traseen videre nordover fra Lillehammer, opplyser samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Før jul sa Miljødirektoratet nei til dispensasjon til å bygge gjennom vernet område. Dermed vil regjeringen ta deler ut av verneområdet for likevel å kunne bygge vei, og varslet dette fredag 10. februar.

– Hvordan forsvarer dere dette når regjeringen nylig har skrevet under på en naturavtale internasjonalt med mål om å verne 30 prosent av naturen og restaurere 30 prosent av ødelagt natur?

– Vi skal få på plass nye tiltak som bidrar til miljøforbedring. Målet er at både mennesker og natur skal komme bedre ut. Dagens bro over Lågendeltaet er det stedet hvor det er høyest konsentrasjon av fugler. Å få flyttet dagens trafikk inn i tunnel på deler av strekningen er en miljøgevinst i seg selv, sier samferdselsminister Nygård til Vårt Land.

Tynnslitt tillit

Lars Haltbrekken i regjeringens støtteparti SV reagerer sterkt på at regjeringen nå vil endre et verneområde for å bygge ny vei.

– Tilliten til regjeringas miljøpolitikk begynner å bli tynnslitt. Hva skal vern være godt for, hvis det ikke engang skal utløse nei til firefelts motorvei? Gang på gang er det SV som må komme og rydde opp. Vi kommer til å fortsette å slåss mot denne utbyggingen.

Haltbrekken mener regjeringen burde sett på en oppgradering av dagens vei, eller tatt fram noen av de gamle alternativene som ville skånet naturreservatet.

– Ap sier i sitt program og regjeringen i Hurdalsplattformen at klima og natur skal være rammen for all politikk. Kan velgerne ha tillit til at dette er noe hele regjeringen står samlet om?

– Nei. Det er ikke lenger klima og natur som danner rammen for denne regjeringens politikk. Det er langt viktigere å få bygget ut firefelts motorveier, sier Haltbrekken.

– Har vært planlagt lenge

Samferdselsministeren svarer at det regjeringen har gjort, er å gjøre det mulig å få bygge en lenge planlagt veistrekning som er nødvendig for å transportere folk, varer og tjenester, og at dette skal gjøres mest mulig skånsomt ved at regjeringen foreslår flere miljøforbedrende tiltak enn det som lå inne i E6-planene fra Nye Veier fra før.

Nygård varsler også tiltak for å få ned trafikken over den broen som i dag går over Lågendeltaet.

– Vi vil også se på miljøfartsgrenser og muligheten for å utvide verneområder andre steder. Vi har ikke tatt stilling til hvilke tiltak dette skal være.

I sitt vedtak før jul viste Miljødirektoratet at veiprosjektet vil være samfunnsøkonomisk ulønnsomt og gå i minus med nærmere seks milliarder kroner. Utbyggingen er anslått å koste 11 milliarder kroner.

Nygård mener likevel at det å bygge ut firefelts vei forbi Lillehammer har betydelig samfunnsinteresse, og at det vil være en forbedring for mennesker lokalt som er utsatt for støy og forurensing fra dagens vei.

– Vi skal i størst mulig grad unngå å gå inn i verneområder, men det vil alltid kunne komme opp avveininger mot andre samfunnsinteresser, sier Nygård.

Ønsket ikke å se på andre traseer

Ifølge statssekretær i Klima- og miljødepartementet Aleksander Øren Heen (Sp) var det ikke grunn til å bruke mer tid på saken nå, fordi det har vært en lang prosess fra før, der mange alternativer har vært vurdert.

– Vi har gått inn og sett på det utredningsarbeidet som er gjort, og finner det ikke sannsynlig at en annen trasé ville gitt bedre miljøgevinst. Det er ikke fattet endelig beslutning om å oppheve vernet, men det vi har sagt, er at det er det vi går i gang med nå, sier Heen til Vårt Land.

– Har dere vurdert å utbedre den broen som krysser Lågendeltaet i dag?

– Å fortsette med dagens bro var førstereaksjonen vår. Men vi ser at det under eksisterende bro er mest fugler, og at dette er den viktigste delen av dagens verneområde.

– Vil dagens bro bli revet?

– Broen skal stå, men vi vil gjøre tiltak for å redusere trafikken på den.

– Hvordan begrunner du regjeringens planer i lys av at den sier at klima og natur skal være rammen for all politikk, og nå har skrevet under på en ny internasjonal naturavtale?

– Det er derfor det er så bra at vi har fått en naturavtale, for det betyr at vi kan vektlegge natur mer enn før. Hadde ikke det skjedd, hadde en ikke fått inn de naturforbedringene som blir lagt inn i denne veiløsningen, sier Heen.

– SV spør hva vern skal være godt for, hvis det ikke skal utløse nei til firefelts motorvei?

– Det skal ikke være hovedregel at en skal gjøre om slike ting, men her er det tungtveiende interesser for å bygge ny E6. Den må krysse Gudbrandsdalslågen, og der er det et verneområde, sier Heen.

E6 over Lågendeltaet

Stortinget vedtok i 1990 fredning av naturreservatet i Lågendeltaet, som går fra grensen til Øyer og sørover til Vingnesbrua.

Ved utbyggingen av firefelts E6 Roterud – Storhove har Statsforvalteren i Innlandet gitt Nye veier dispensasjon fra vernebestemmelsene for å krysse Lågendeltaet med bru.

Dispensasjonen har blitt påklaget av Naturvernforbundet og Lågendeltaets Venner.

Miljødirektoratet vedtok i desember å stanse planene om utbygging av E6 ved Lågendeltaet.

Fredag 10. februar åpnet regjeringen i en pressemelding for likevel å bygge ny E6-trasé med en ny kryssing av Lågendeltaet.

