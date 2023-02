Kirkens Nødhjelp frykter for livet til sine ansatte

Siden oktober 2022 har hundretusener av mennesker blitt fordrevet i provinsen Nord-Kivu i Øst-Kongo. Årsaken er offensiven til opprørsgruppa M23 – en gruppe bestående av kongolesiske tutsier, som Kongo mener står i ledtog med nabolandet Rwanda.

I forrige uke brøt det igjen ut harde kamper mellom regjeringsstyrker og opprørsgruppa M23, som Rwanda anklages for å støtte, melder NTB.

Kirkens Nødhjelp forteller på telefon fra Kongo til Vårt Land om en svært krevende arbeidssituasjon. I begynnelsen av uken måtte ansatte i Goma bli hjemme fordi det var for farlig å reise til kontoret.

Stort behov for vann, hjelp og beskyttelse

– Det er nokså dramatisk det som skjer i områdene nå. Mandag denne uken ble et FN-helikopter skutt på, og en person i helikopteret ble drept, en annen alvorlig skadet. I tillegg har nå M23 klart å finne en ny alternativ rute inn til Goma, som setter byen på nytt i fare.

– Mange mennesker har flyktet fra krigsområdene og lever i flyktningleirer nær Goma. Men vi og våre partnere kommer for øyeblikket ikke inn i disse områdene. Risikoen er for stor. Men vi fortsetter med å gi bistand til den fordrevne befolkningen. Det er stort behov for medisinsk hjelp, vann og beskyttelse, sier Stephan Trellu, landansvarlig for Kirkens Nødhjelp i Øst-Kongo.

Øst-Kongo regnes som ett av de farligste områdene i verden. Om lag 130 ulike væpnede grupper er aktive i området, ifølge amerikanske anslag. Bruk av tortur og seksuell vold er svært utbredt, skrev NTB denne uken.

Forteller rystende historier fra Øst-Kongo

Før jul meldte NTB at FN letter på våpenembargo mot Kongo og forlenger fredsbevarende oppdrag. Det har kommet mange rystende historier fra Kongo og M23. Ansatte i Kirkens Nødhjelp forteller at de kjenner sikkerhetssituasjonen på kroppen. De jobber med å sørge for å nå frem med rent vann og livsviktig hjelpe overlevende etter vold mot kvinner og barn, men nå kommer de ikke inn i de opprørskontrollerte områdene.

Ifølge Kirkens Nødhjelp har opprørsbevegelsen M23 nektet påbud om å åpne nødhjelpskorridor inn i de opprørskontrollerte områdene.

– Sikkerhetsbildet i Kongo er svært utrygt nå. Vi når ikke de som trenger hjelp i konfliktområder. Det er stort behov for humanitær bistand, men tilgangen til enkelte områder er for farlig.

Nylig forhandlet OHCHR (FNs høykommissær for menneskerettigheter) sammen med Det internasjonale sikkerhetskontoret og Unicef om å få åpnet en nødhjelpskorridorer for å få tilgang til områdene. Det nektet M23.

Organisasjonene er øyeblikket derfor fortsatt i forhandlinger for å bringe inn humanitær hjelp til sivilbefolkningen.

Onsdag 8. februar drepte fredsbevarende soldater fra FN åtte sivile i sammenstøt som brøt ut under et angrep på en FN-kolonne øst i Kongo, det meldte NTB. Ifølge Redd Barna er om lag 120.000 mennesker er drevet på flukt som følge av nye kamper i den østlige delen av Kongo

---

Kongo

23. mars-bevegelsen (M23) er en opprørsbevegelse som har kjempet mot regjeringen i Kongo siden 2012. Opprørerne tilhører folkegruppen tutsi, og mange av dem kommer fra nabolandet Rwanda.

Gruppen har sin opprinnelse i den tidligere militsen til den brutale krigsherren Laurent Nkunda. Militsen ble integrert i Kongos regjeringshær i 2009.

Kongo er Afrikas nest største land og har drøyt 81 millioner innbyggere.

Belgisk koloni fra 1884 til 1960.

Svært rikt på råvarer og verdifulle metaller og mineraler, plyndret gjennom generasjoner av andre land og utenlandske selskap, opprørsgrupper og kriminelle.

77 prosent av innbyggerne lever under fattigdomsgrensa, og landet regnes som et av verdens mest korrupte.

Grenser til ni land og er tilholdssted og slagmark for opprørere fra flere av dem.

Kongos første demokratisk valgte statsminister Patrice Lumumba ble styrtet og drept i januar 1961.

Kuppet ble ledet av landets USA- og Belgia-støttede hærsjef Mobutu Sese-Seko, som fire år senere utropte seg selv til diktator og styrte med hard hånd i 32 år.

I 1997 ble Mobutu styrtet av opprørslederen Laurent-Désiré Kabila og flyktet til Marokko der han døde av kreft.

Kabila ble selv drept av en livvakt i 2001, og den 29 år gamle sønnen Joseph Kabila overtok tronen.

Joseph Kabila vant de kaotiske valgene i 2006 og 2011, som begge var preget av vold.

Presidentvalget som skulle ha vært holdt i 2016, ble først utsatt i ett år, deretter ett til.

30. desember 2018 gikk valget av stabelen for 40 millioner stemmeberettigede.

10. januar kunngjorde valgkommisjonen et foreløpig resultat av presidentvalget:

Felix Tshisekedi (55) fra landets eldste opposisjonsparti, Unionen for demokrati og sosial framgang (UDPS), får 38,6 prosent.

Tidligere oljedirektør Martin Fayulu (62), som representerer en rivaliserende opposisjonskoalisjon, får 34,8 prosent.

Regjeringspartiet PPRDs kandidat Emmanuel Ramazani Shadary (58) fikk 23,8 prosent.

---