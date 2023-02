Ingen enighet om Ukraina-pakken fredag: Kan være klart neste uke

Fredag morgen var det et nytt møte, hvor regjeringen la fram en ny skisse til en Ukraina-pakke for partiene. Mandag skal de gi tilbakemeldinger på denne.

Høyre kaller prosessen konstruktiv.

– Det er en veldig god og konstruktiv dialog med regjeringen og mellom partiene på Stortinget, og et veldig sterkt ønske fra vår side om at så mange partier som mulig skal kunne være med, rett og slett fordi at pakken skal stå seg over tid, sier Høyres utenrikspolitiske talsperson Ine Eriksen Søreide til NTB.

Så langt har de fleste partiene stilt seg positive til regjeringens forslag om å gi 15 milliarder kroner i året til militær og humanitær bistand til Ukraina.

Diskuterer bistand til sør

Rødt har motforestillinger mot å gi direkte militær bistand til Ukraina, men har åpnet for å gi penger til Ukraina som de kan bruke til å kjøpe våpen.

Frp har sagt ja til Ukraina-støtten, men nei til en foreslått bistandspakke til land på 5 milliarder kroner til land i sør, som regjeringen vil koble sammen med Ukraina-hjelpen. Bistanden skal gå til land som er rammet av ringvirkninger av krigen.

– Vi er enige med regjeringen i at det bør inn i pakken, nettopp fordi at situasjonen veldig mange steder er veldig alvorlig nå, som en direkte følge av krigen, sier Eriksen Søreide.

Hun håper flest mulig partier blir med i den endelige avtalen.

– Det er jo viktig av hensyn til forpliktelsen og langsiktigheten, som vi også skal gi direkte til ukrainerne. Så må partiene vurdere det som ligger på bordet, og se hva det er de kan gå med på og hvilke endringer de eventuelt ønsker, og så får vi ta en ny diskusjon om det til uka, sier hun.

Listhaug ber om oppsplitting

Frp-leder Sylvi Listhaug sier etter møtet at hun håper regjeringen legger opp til at flest mulig partier kan være med på avtalen.

– Det var et greit møte i dag, og vi er ikke ferdige. Vår tilbakemelding er veldig tydelig. Vi ønsker å delta i en avtale om hjelp til våpenstøtte, humanitær hjelp og til gjenoppbygging av Ukraina. Vi stiller oss bak å sette av 75 milliarder kroner til dette de neste fem årene. Men vi støtter ikke den delen som går på 5 milliarder kroner til land i sør, sier Listhaug til NTB.

Hun mener pengene til land i sør må omdisponeres innenfor det ordinære bistandsbudsjettet.

– Vår tilbakemelding er at hvis regjeringen splitter dette opp, og tar Ukraina-delen for seg selv, så er vi med på det. Det håper vi regjeringen legger opp til, sier Listhaug.









