FNs matlagre nordvest i Syria er i ferd med å gå tomme

FN-organisasjonen ber fredag om at flere grenseoverganger mot Tyrkia åpnes slik at det kan bringes inn mer nødhjelp.

I dag er kun én grenseovergang åpen på grunn av den pågående konflikten i området.

– Det nordvestlige Syria, der 90 prosent av befolkningen er avhengig av humanitær hjelp, skaper stor bekymring. Vi har nådd fram til mennesker der, men vi trenger å fylle på lagrene våre, sier Corinne Fleischer, som leder WFPs arbeid i Midtøsten, Nord-Afrika og Øst-Europa.

– Lagrene er i ferd med å gå tomme, og vi trenger tilgang for å kunne fylle på med flere varer, sier hun videre.

I januar sørget FNs sikkerhetsråd for å forlenge åpningen av den ene grenseovergangen som FN har brukt til å få inn nødhjelp de siste årene. Det syriske regimet vil at nødhjelpen skal gå via Damaskus, men det vil ikke vestlige land, som har innført sanksjoner mot Assad-regimet.

