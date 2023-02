Antisemittisk tekst projisert på Anne Franks hus

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Teksten viste til en konspirasjonsteori om at deler av Anne Franks dagbok ble skrevet etter krigen. Den ble projisert på huset fra en bil på den andre siden av kanalen foran huset.

Teksten «Ann (sic) Frank oppfant kulepennen» refererer til at det ble funnet et par ark skrevet med kulepenn i hennes etterlatte papirer. Kulepennen ble ikke oppfunnet før etter krigen. Det ble senere fastslått at arkene ble lagt ved papirene ved en feil.

Anne Frank skrev dagboka mens hun lå i skjul for nazistene under okkupasjonen. Hun ble pågrepet i 1944 og døde i en tysk konsentrasjonsleir, men faren overlevde og utga senere dagboka.

Dagboka er blitt en av verdens mest kjente bøker, og huset der hun lå i skjul i Amsterdam, er blitt et museum som har én million besøkende hvert år.

Statsminister Mark Rutte fordømte stuntet, som skjedde mens nasjonalforsamlingen planlegger å innføre forbud mot holocaustbenektelse.