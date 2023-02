Kjersti Toppe (Sp) svarer om prisvekst-sjokket til Den norske kirke

– Den ekstraordinære pris- og lønnsjusteringen som regjeringen har varslet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, vil også omfatte Den norske kirke, bekrefter Kjersti Toppe på spørsmål fra Vårt Land

Livssynsministeren i Jonas Gahr Støre (Ap) sin regjering betrygger nå røstene i Den norske kirke som har fryktet sparekniv og nedbemanning i 2023, som følge av uvanlig sterk prisvekst.

Én av dem er Sandefjord-prost Raag Rolfsen, som i Vårt Lands spalter har kritisert kirkeledelsen for å ha tiet om prisvekst-sjokket kirken står overfor.

Den norske kirke ligger an til å tape 36 millioner uten hjelp

Vårt Land anslo onsdag at kirken ligger an til å få 36 millioner i svekket kjøpekraft – i praksis et kutt.

Nå varsler livssynsminister Toppe altså at Den norske kirke omfattes av budsjettjusteringen finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) varslet forrige uke.

– Regjeringen gjør dette for å unngå en utilsiktet innstramming i de prioriteringene som lå til grunn for 2023-budsjettet, skriver Kjersti Toppe i en e-post til Vårt Land.

Regjeringen og Toppe vil hindre at budsjettet blir strammere enn ønsket

Prisveksten ligger nemlig an til å bli markant høyere enn regjeringen la til grunn i sitt statsbudsjettet for 2023. «Dersom ikke det justeres, vil budsjettet i år virke betydelig strammere enn det som var meningen», varslet Trygve Slagsvold Vedum i en pressemelding forrige uke.

Justeringen vil skje i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, som regjeringen pleier å legge fram sent på forsommeren. Deretter venter forhandlinger med SV før det reviderte 2023-budsjettet vedtas i Stortinget før sommerferien.

– Nivået på kompensasjonen er ennå ikke fastsatt, men formålet med justeringene er at utviklingen og aktivitetene hos de som mottar penger over statsbudsjettet blir om lag som forutsatt i budsjettet da Stortinget vedtok dette i oktober i fjor, forklarer Toppe overfor Vårt Land.

Betyr at også andre tros- og livssynssamfunn får mer

Nyheten innebærer at også andre tros- og livssynssamfunn vil få ekstra penger nå i 2023.

Statsstøtten deres beregnes nemlig etter hvor mye Den norske kirke får per medlem.

«En justering av rammetilskuddet til Den norske kirke vil inngå i beregningsgrunnlaget for tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke på ordinær måte», opplyser Barne- og familiedepartementet på spørsmål fra Vårt Land.

[ Ny Åste-quiz: «Hvem kalles den femte evangelist?» ]

Stikk til Høyre, Frp og Venstre: – Foreslo store kutt

– Jeg er glad for at Den norske kirke vil bli omfattet av justeringen, fordi vi trenger aktivitet og god drift i folkekirken vår i 2023 også, skriver Kjersti Toppe til Vårt Land.

I Hurdalsplattformen står det at Støre-regjeringen vil «ivareta den særskilte rollen Den norske kirke har som levende og inkluderende folkekirke, med lokalt nærvær, prestetjeneste i alle sokn og en sterk og forutsigbar økonomi».

Livssynsinister Toppe viser til at Høyre Frp og Venstre «foreslo store kutt i kirkefinansieringen i 2023».

– Jeg vil og minne om at regjeringspartiene og SV, i motsetning til Høyre, Frp og Venstre, har skjermet Den norske kirke for kutt i et krevende budsjettår. Nå sørger regjeringen for at Den norske kirke også skal prisjusteres for prisvekst, skriver Toppe.