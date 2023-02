Hundretusener av hjemløse i vinterkulda i Tyrkia og Syria

Tallet på døde nærmer seg 20.000. Håpet om å finne flere overlevende i ruinene svinner raskt, selv om det i løpet av torsdagen ble hentet ut flere, både voksne og barn, fra de sammenraste bygningene.

To brødre på fem og elleve år og en to år gammel gutt ble torsdag reddet ut i live fra sammenraste bygninger i Tyrkia, opplyser tyrkiske medier.

De to brødrene ble trukket ut fra ruinene av en sammenrast bygning i byen Malatya, 82 timer etter at det kraftige jordskjelvet rammet, melder den tyrkiske TV-stasjonen NTV.

Harmen vokser

Men etter hvert som håpet slukner, vokser folks harme over manglende hjelpeinnsats og utstyr til alle som tilbringer tiden utendørs i vinterkulda.

I den tyrkiske kystbyen Iskendurum steg svart røyk til værs over lange rader med biler med folk som vil bort. Langs hovedgata ligger annenhver bygning i ruiner, og hundrevis av mennesker som ble overrasket av skjelvet mens de sov, ligger trolig døde under sementblokker og forvridde bjelker.

Blant bygningene som ble ødelagt, er en kirke og et sykehus, og i havna oppsto det brann, samtidig som deler av kysten ble oversvømt av store bølger.

Får ikke svar

På toppen av en sammenrast seks etasjes bygning ber redningsarbeidere om stillhet mens de roper inn i ruinene. Men de får ikke noe svar.

Hulusi Celikoglu følger intenst med mens redningsarbeiderne jobber med å nå fram til to personer de tror kan være i live i ruinene, blant dem hans 18 år gamle datter Aycan.

– Redningsarbeiderne hørte hennes stemme i går. Hun er i tredje etasje, og hun bekreftet sin identitet til et spansk redningsteam, sier Hulusi.

Det spanske teamet er de eneste som har sensitive seismiske sensorer til å finne livstegn under ruinene. De har nå flyttet til en annen ruin for å lete, mens et privat selskap har kommet med kran og aggregat for å grave seg inn, ved hjelp av frivillige og militære.

Tekstet fra ruinene

Hulusi sier at en annen kvinne, som er lærer, tekstet med sine slektninger fra inne i ruinhaugen i løpet av natten.

– Mellom da og midt på dagen er ingen kommet for å hjelpe. Vi fjernet imens noen lik med våre bare hender. Vi er hjelpeløse. Hvor er myndighetene, sier Hulusi, som kjørte tusen kilometer fra Izmir i Vest-Tyrkia med en gang han fikk nyheten om skjelvet.

Noen få kvartaler unna har familier søkt tilflukt rundt bål i kulda i en park der nødetatene har satt opp noen telt. Frivillige fra hele landet fordeler mat og klær. På neste kvartal forsyner folk seg med mat og andre varer i et ødelagt og tomt supermarked.

Kaos råder

Kaos råder når en militær lastebil kommer med tepper og bleier. Men selv om noe hjelp kommer, er utdelingen uorganisert, klager Mehmet Sehi, som får tak i noen bleier til sitt to måneder gamle barn.

Regjeringen til president Recep Tayyip Erdogan er blitt kraftig kritisert for sen respons, manglende beredskap og at myndighetene har sett gjennom fingrene med dårlig kvalitet på bygningene. En av de største utfordringene er å gi folk tak over hodet midt i den strenge vinteren.

I Tyrkia var det torsdag ettermiddag registrert 16.546 døde og 6.500 sammenraste bygninger i det rammede området som har 13 millioner innbyggere. Mange titusener er skadd, og dødstallet ventes å stige etter hvert som redningsarbeiderne får søkt gjennom ruinene. Hundretusener er hjemløse.

I Syria var det torsdag registrert 3.317 døde, ifølge tall fra regjeringen til Bashar al-Assad og redningsarbeiderne i de opprørskontrollerte områdene i nordvest.

Første kolonne over grensa

Tre dager etter skjelvet passerte den første lastebilkolonnen til FN grensa med nødhjelp til dem som er rammet.

Grenseovergangen, som er den eneste mellom Tyrkia og de opprørskontrollerte områdene som Russland har godtatt, var i de første dagene utilgjengelig på grunn av skader etter skjelvet.

I den syriske byen Jandaris gikk Khalil Menkaween mellom ruinene med en hvit likpose som han sier er til en av de sju familiemedlemmene han har mistet, inkludert kona og to brødre.

I Syria er redningsarbeidet sterkt berørt av konflikten som splitter landet og ødelagt infrastrukturen. FNs Syria-utsending Geir O. Pedersen sier at det er behov for «absolutt alt».

Enke og hjemløs

21 år gamle Duaa Ghadban, nå enke og hjemløs, ble halt ut av ruinene noen timer etter skjelvet og bor nå i det skrøpelige skuret til en slektning i Deir Ballut-leiren.

Hun gråter når hun ser på bildet på mobilen av et av hennes tre barn som døde i skjelvet. Hun så sin mann død i ruinene mens han holdt om et av barna.

– De begravde dem sammen. Mannen min slapp aldri barnet, sa hun der hun sto barføtt i vinterkulda.

Mange overlevende som Ghadban, strømmet etter skjelvet fra sammenraste byer til leirer som Deir Ballut, der folk bor i telt og ikke ble så hardt rammet.