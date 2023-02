Svensk politi nekter å gi tillatelse til koranbrenning utenfor Tyrkias ambassade

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Pressesekretær Ola Österling sier politiet har hatt dialog med det svenske sikkerhetspolitiet Säpo før avgjørelsen ble tatt, skriver SVT.

Personen som søkte om tillatelse til demonstrasjonen, ønsket å gjennomføre en koranbrenning klokka 12 torsdag.

I en pressemelding skriver stockholmspolitiet at en slik sammenkomst «vil kunne forårsake alvorlige trusler mot den nasjonale sikkerheten».

Onsdag formiddag varslet Säpo at de ser flere trusler om attentat mot Sverige i sin etterretning. Sikkerhetspolitiet har tidligere fastslått at situasjonen som har oppstått etter blant annet koranbrenningen utenfor Tyrkias ambassade i januar, kan drive fram flere trusler og at sikkerhetssituasjonen er blitt verre. De har likevel ikke tatt noen beslutning om å endre terrortrusselnivået.

Også PST i Norge har uttalt at koranbrenning øker terrorfaren.