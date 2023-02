Røde Kors: Sanksjoner kan ikke hindre nødhjelpsarbeidet i Syria

– Det er ekstremt viktig for den humanitære innsatsen at myndigheter i viktige land, også Norge, nå viser vilje til å tilrettelegge for en hurtig og effektiv humanitære hjelpeinnsats i Syria, sier internasjonal programsjef i Norges Røde Kors, Håkon Jakob Røthing.

Han understreker at den mest akutte fasen er over og at muligheten framover for å redde liv i ruinene er svinnende liten etter de par første døgnene.

– Det er enkelthistorier som kan spre glede, men allerede nå er vi inne i fase to – nemlig å få ut de døde slik at de kan få en verdig begravelse og at slektninger får svar. Og å forene familier. Dessuten må vi hjelpe alle dem som ikke har tak over hodet og som mangler mat og klær, understreker Røthing.

Store skader

– Dette arbeidet er ekstremt vanskelig i et krigsødelagt Syria, som altså også er underlagt internasjonale sanksjoner, sier han.

Selv før mandagens ødeleggende jordskjelv var det å få hjelp til alle deler av det krigsrammede Syria svært vanskelig både politisk og praktisk. Disse hindringene har altså bare mangedoblet seg i kjølvannet av jordskjelvkatastrofen.

Skader på veier og annen infrastruktur i Sør-Tyrkia har i tillegg stoppet bistanden fra å nå fram til Nord-Syria, et område som allerede er ødelagt av tolv år med konflikt.

Vil ikke samarbeide med Assad

Regjeringen til president Bashar Assad i Damaskus er stadig sett på med ublide øyne av store deler av det internasjonale samfunnet, og er sanksjonert av amerikanske og europeiske land. Disse landene er derfor motvillige til å sende bistand direkte gjennom Assads regjering. Nyhetsbyrået AP skriver at tjenestemenn fra USA og EU har gjort det klart at jordskjelvet ikke vil endre på forholdet.

Røthing påpeker at humanitær bistand alltid må unntas fra sanksjoner og at FNs sikkerhetsråd har vedtatt en generell bestemmelse om dette. Han mener at når humanitær hjelp blir politisert, går det ut over de menneskene som trenger hjelpen.

– Det må vi unngå. I dette tilfellet er det svært viktig at det internasjonale samfunnet raskt gir de rammebetingelsene som er nødvendige for å tilrettelegge for en hurtig og effektiv humanitær aksjon i Syria, understreker han.

Flere reddes i Tyrkia enn i Syria

Vanskelighetene i Syria viser seg blant annet i forskjellen på antall liv som er blitt reddet. Over dobbelt så mange er reddet ut i live i Tyrkia enn i Syria.

– I Tyrkia strømmer nødhjelpsarbeidere til, man ser store maskiner i arbeid og journalister som rapporterer. I Syria er situasjonen helt annerledes, der graver folk med hender og enkle redskaper, påpeker Røthing.

På en pressekonferanse i Damaskus tirsdag sa Khaled Hboubati, leder for Røde Halvmåne i Syria, at gruppen hans er «klar til å levere nødhjelp til alle regioner i Syria, inkludert områder som ikke er under regjeringens kontroll».

Han ba om at EU opphever sine sanksjoner mot Syria i lys av de massive ødeleggelsene forårsaket av jordskjelvet.

Kontrollert av opprørere

Syria-forsker Aron Lund ved den amerikanske tenketanken Century International påpeker at bistandsresponsen ytterligere kompliseres ved at det finnes områder kontrollert av opprørere. Regjeringen i Damaskus har kontroll på de fleste områdene, men i nord ligger kontrollen hos ulike grupper, som også kan ligge i strid med hverandre.

Land som er motstandere av Assad-regimet, stoler ikke på at de syriske myndighetene effektivt kan levere bistand til opposisjonsområder. De bekymrer seg også for at bistand vil bli omdirigert til fordel for mennesker og institusjoner knyttet til regjeringen.

Natasha Hall, seniorstipendiat ved det Washington-baserte senteret for strategiske og internasjonale studier, mener at det ikke vil fungere å sende bistand via Damaskus nordover, spesielt i en tid med store, akutte behov.

– Det er ekstremt vanskelig både praktisk og administrativt å få godkjenningene fra Damaskus. Koordineringen av bistand vil dessuten hemmes fordi regjeringen i Syria ikke anerkjenner de ikke-statlige organisasjonene som jobber i det nordvestlige Syria, legger hun til.

Finnes ikke nok drivstoff

Hjelpekolonner og redningspersonell fra flere land, som Syrias viktige allierte Russland, De forente arabiske emirater, Irak, Iran og Algerie, har landet på flyplasser i regjeringskontrollert Syria.

– Men sanksjonene forverrer uansett den vanskelige humanitære situasjonen. Det er ikke engang drivstoff til å sende hjelpekolonner på grunn av blokaden og sanksjonene, sier Hboubati

Så langt har USA og dets allierte motsatt seg å finne en politisk løsning på problemet.

Talsmann for det amerikanske utenriksdepartementet, Ned Price, sa tidligere i uka at det ville være «ironisk, om ikke til og med kontraproduktivt, for oss å gi hjelp til en regjering som har brutalisert sitt folk de siste årene».

Price understreket at USA vil fortsette å gi hjelp gjennom «humanitære partnere på bakken».

Har bedt EU om hjelp

EU har gitt bistand i alle deler av Syria gjennom FN- og NGO-partnere og prøver å øke finansieringen til humanitær støtte, opplyste EU-kommisjonens talsperson Balazs Ujvari tidligere denne uka.

Onsdag ba Syria EU om å aktivere unionens sivilforsvarsmekanisme for å yte bistand til de jordskjelvrammede.

Lund mener at bistandsoperasjoner i regjeringsområder i teorien ikke bør blokkeres av sanksjoner, siden både USA og EU har unntak for humanitær hjelp.

Men virkeligheten på bakken er noen ganger annerledes.

– For eksempel kan banker blokkere overføringer for å betale leverandører eller lokale arbeidere for hjelpeorganisasjoner i frykt for å komme i konflikt med sanksjoner, til tross for unntakene, sier Lund.