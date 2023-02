Ap over 20 prosent for andre måned på rad

21,2 prosent oppslutning er en framgang på 0,7 prosentpoeng, og er også det høyeste partiet har hatt på en nasjonal måling siden oktober, skriver Nettavisen. Målingen er utført av InFact.

– Det er gledelig at tallene viser en liten oppgang, selv om oppslutningen fortsatt er lavere enn det vi ønsker, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

I januar hadde Ap 20,5 prosent oppslutning på målingen fra InFact, og etter en høst med generelt svake målinger ligger partiet dermed trygt over 20-tallet hos InFact. Til sammenligning fikk partiet kun 16,9 prosent oppslutning på Kantars måling som ble sluppet tirsdag morgen.

Partiet ligger imidlertid fortsatt langt bak Høyre, som har 30,8 prosent oppslutning. Høyre har også størst framgang, med 1,8 prosentpoeng.

– Det er et veldig godt resultat for Høyre. Jeg er glad for at vi fortsetter å ligge høyt og ligger stabilt på meningsmålingene for øyeblikket. Samtidig som jeg vet at vi må kjempe for velgerne hver eneste dag, sier Høyre-leder Erna Solberg.

Hele målingen: R 6,9 (+0,1), SV 8,2 (+0,5), Ap 21,2 (+0,7), Sp 5,6 (-0,5), MDG 3,5 (+0,2), V 3,1 (-0,8), KrF 3,3 (-0,9), H 30,8 (+1,8), Frp 12,3 (-0,7), Andre 5,1 (-0,2).

Meningsmålingen ble tatt opp av InFact for Nettavisen 6. februar, og 1.032 personer er spurt. Feilmarginene ligger mellom 1 og 2,8 prosent.