Amerikanske abortmotstandere går for å ta kontroll over Det republikanske partiet til 2024-valget

Donald Trump var en abortliberaler før han gikk inn i politikken. Men som president leverte han varene for de mange abortmotstanderne som støttet ham. Utnevnelsen av tre konservative høyesterettsdommere bikket flertallet i høyesterett.

I juni i fjor kom den kontroversielle avgjørelsen der høyesterett opphevet den nær 50 år gamle Roe vs. Wade-kjennelsen som sikret amerikanske kvinner rett til abort over hele landet. Nå er det opp til hver enkelt delstat å avgjøre hvilket abortregime de skal ha.

Unntak for voldtekt og incest

Susan B. Anthony (SBA) Pro-Life America er den mest innflytelsesrike grupperingen i antiabortbevegelsen. De forteller hver eneste mulige republikanske kandidat at de må støtte nasjonale restriksjoner for abort.

Men gruppen gjør unntak for abort etter voldtekt, incest eller for å redde morens liv. Organisasjonen overlater til delstatene å avgjøre om de vil være mer restriktive.

– Vi vil ha et beskyttelsesnivå i hver delstat. Det er en grunnlinje vi vil oppnå. Alt under dette nivået er uakseptabelt, og kandidater som ikke holder grunnivået, vil ikke få støtte av oss, sier strategen Frank Cannon i SBA Pro-Life America til nyhetsbyrået AP.

Lakmustest for kandidatene

Direktivet fra den mektige organisasjonen lager en lakmustest for republikanere som vurderer å være kandidat i det første valget etter høyesterettsavgjørelsen som opphevet den 50 år gamle føderale retten til abort.

Å være knallhard motstander av abort kan gi kandidatene medvind i primærvalgene der partiene velger ut sine kandidater. Men i selve valget mot demokrater og eventuelt uavhengige, kan det bli en klamp om foten.

I seks stater ble retten til abort beskyttet gjennom folkeavstemninger under mellomvalget i fjor. Det inkluderer Kansas der Donald Trump to ganger har vunnet med en tosifret prosentandel.

APs valgundersøkelse viser at avgjørelsen i høyesterett er høyst upopulær. Rundt seks av ti svarer at de ble sinte eller misfornøyd da avgjørelsen kom. Omtrent like mange svarer at de ønsker en nasjonal lov som sikrer tilgang til lovlig abort.

Uten rett til abort i 18 stater

Aborttilhengere sier at høyesterettsdommen forandret hele spillet i valgkampen. Saken hjalp Demokratene i mellomvalget i fjor, og forventningen er at den vil slå enda sterkere inn i neste valg når effekten av innførte restriksjoner har fått virke i to år.

– Vi bor i et land der kvinner i 18 delstater ikke har rett til abort. Dette tallet går ikke ned, det går opp etter hvert som domstolene i delstatene tar sine avgjørelser, sier Jenny Lawson som er nestleder for kampanjer i Planned Parenthood Action Fund.

I sitt tredje forsøk på å bli president kan Donald Trump oppleve at presset fra abortmotstanderne setter ham i en vanskelig posisjon. Med sine utnevnelser av konservative dommere som raskt opphever den nasjonale retten til abort, ses Trump på som hovedansvarlig for den uforsonlige abortstriden som herjer USA.

Lawson spår at vi gang på gang vil se overskrifter om gravide barn som tvinges til å reise langt for å få utført en abort i en stat som tillater inngrepet. Kvinner vil også måtte reise fordi legen deres frykter søksmål fra abortmotstanderne.

– Kjempet ikke for seier

Men Trump har også gjort det klart at han mener det vil skade Det republikanske partiet å gå videre. Han har beskyldt antiabortbevegelsen for ikke å støtte godt nok opp om de republikanske kandidatene under mellomvalget i fjor høst.

– Jeg så ikke at de kjempet under det siste valget, kjempet for seier, sa Trump nylig i et intervju med Christian Broadcasting Network.

Frank Cannon i SBA Pro-Life America mener det er «absurd» å påstå at abortmotstanden ødela for Republikanerne under valget i fjor. Han viser til at den mulige presidentkandidaten Ron DeSantis ble gjenvalgt som guvernør i Florida etter at han signerte en ny lov som forbyr abort etter 15 uker.

Ifølge Cannon var det de republikanske kandidatene som unngikk abortspørsmålet, som fikk svi da stemmesedlene ble lagt i urna.

– Du må argumentere for vern av liv på en måte som amerikanerne oppfatter som rimelig. Ikke stå for ekstreme standpunkter om null unntak eller senaborter. De som klarer å balansere dette, har en vinneroppskrift, sier Cannon til AP.

Vil forby etter seks uker

Andre abortmotstandere er mer uforsonlige i sine krav. Organisasjonen The heartbeat bill går inn for å forby abort etter at det er mulig å høre embryoets hjerteslag. Dette inntreffer som regel etter rundt seks ukers graviditet.

Trumps abortstandpunkt kan åpne veien for noen av hans antatt argeste konkurrenter i kampen om oppslutning blant abortmotstanderne. Både tidligere visepresident Mike Pence og Trumps tidligere utenriksminister Mike Pompeo har langt mer ytterliggående og langvarige abortstandpunkter enn ekspresidenten.

Nytt menneske allerede ved unnfangelsen

Interessegruppen Advancing American Freedom støtter Mike Pence. De arbeider for å få vedtatt en lov som innfører et nasjonalt forbud mot abort etter seks uker. Lovforslaget gir fosteret juridisk status som menneske allerede ved unnfangelsen.

Frank Cannon i SBA Pro-Life America karakteriserer antiabortbevegelsen som republikanernes fotsoldater under valg og sier de utgjør en stor velgergruppe.

– Ingen republikanske kandidater kan bli president uten støtte fra antiabortbevegelsen, sier Cannon.