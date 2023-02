Redningsmannskap leter febrilsk etter folk i ruinene etter kraftige jordskjelv i Tyrkia og Syria

Tallet ventes å stige ytterligere etter hvert som redningsmenn søker gjennom dunger av metall og betong etter overlevende, i en region dypt preget av flyktningkrise og Syrias tolv år lange borgerkrig. Ved 22-tiden mandag var over 3.600 bekreftet døde, mens flere enn 13.000 mennesker er skadd.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan kaller jordskjelvet den verste katastrofen i landet siden 1939 og har erklært sju dagers landesorg. Over 20 land har lovet å sende eksperter og annen hjelp til de jordskjelvrammede områdene.

Mandag ettermiddag holdt FNs hovedforsamling ett minutts stillhet til minne om ofrene.

– Vi stoler på at verdenssamfunnet hjelper de tusenvis av familiene som er rammet av denne katastrofen, hvorav mange allerede hadde sårt behov for humanitær hjelp i områder der tilgang er en utfordring, var den klare beskjeden fra generalsekretær António Guterres.

Målt på Grønland

Litt over klokka 2 natt til mandag lokal tid rammet et skjelv med styrke på 7,8 like nord for den tyrkiske byen Gaziantep, nær grensen til Syria. Flere kraftige etterskjelv har rammet regionen i etterkant.

Jordskjelvet var så kraftig at det sendte innbyggerne i Damaskus og Beirut ut i gatene. Det kunne kjennes så langt unna som i Kairo, over 1000 kilometer unna. Ritzau skriver at skjelvet ble målt på seismografer så langt unna som Grønland.

– Jeg har aldri kjent noe lignende på mine 40 år på denne jorda, sa Erdem, en mann fra den tyrkiske byen Adana, til nyhetsbyrået Reuters.

– Det føltes som verdens undergang, sier Abdul Salam al Mahmoud i byen Atareb i Syria.

– Vær så snill, hjelp dem

Beboere ble rykket ut av søvnen og stormet ut i regnet og snøen for å unnslippe fallende biter av metall og betong. Bilder fra regionen viser enorme ødeleggelser med tusenvis av bygninger som har rast sammen. Gjennom hele dagen har redningsmannskap fjernet ruinene og trukket ut lik mens desperate familier venter på nyheter om sine fangede kjære.

– Datteren og familien min er borte. Barnebarnet mitt er ett og et halvt år gammelt. Vær så snill, hjelp dem. Vi kan ikke høre dem, og jeg har ikke hørt noe nytt om dem siden i morges. Vær så snill, de var i 12. etasje, sa en gråtkvalt Imran Bahur til AP da nyhetsbyrået møtte henne utenfor et ødelagt leilighetsbygg i Adana.

Titusenvis av mennesker er blitt hjemløse og går en kald og tøff vinternatt i møte. I Gaziantep har folk søkt tilflukt i kjøpesentre, stadioner og samfunnssentre. Moskeer rundt om i regionen ble åpnet for å gi ly.

Kulde og snø

– Dette jordskjelvet kom på den verst tenkelige tiden på døgnet og året, og det rammet millioner av krigsflyktninger og internt fordrevne, sa generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen til NTB noen timer etter tragedien.

Han påpekte at det er midt på vinteren, med kulde og snø, og at det allerede er svært dårlige forhold, særlig på syrisk side. Hver eneste uke meldes det om nye kamphandlinger nord i Syria, og det vil bli utfordrende å bringe inn nødhjelp, konstaterte Egeland.

Flere norske hjelpeorganisasjoner har også varslet at de vil bidra. Kirkens Nødhjelp setter av en million fra sitt katastrofefond i første omgang. Røde Kors og Røde Halvmåne jobber med sin respons, mens Leger Uten Grenser behandler pasienter på sykehusene de støtter i Idlib.

På begge sider av grensen bor det et stort antall flyktninger fra borgerkrigen i Syria, mange av dem under elendige forhold. Bare på syrisk side er det drøyt 4 millioner, med lite tilgang på helsehjelp. Sykehusene i regionen skal være stappfulle, idet dødstallene har passert 300 og er stigende.

Gråt og desperasjon

En rekke historiske bygninger har kollapset i jordskjelvet. Bilder fra tyrkisk TV viser at et berømt slott i Gaziantep, som ble bygd av romerne, har rast sammen. En moské fra 1200-tallet har rast sammen i Maltaya-provinsen, skriver AFP.

I byen Diyarbakir, drøyt 250 kilometer øst for episenteret, lette redningsmannskapene etter overlevende i ruinene av en elleve etasjer høy bygning. Til slutt ba de om stillhet for å få med seg lydene fra de begravde.

De klarte å dra en mann ut og bar ham på båre forbi hundrevis som fulgte med på redningsarbeidet i ren desperasjon. Mennesker gråt da de innså at deres kjære var fortapt.

Vet ikke om norske borgere er rammet

Det er i Tyrkia man vet mest om situasjonen, og de åtte hardest rammede provinsene har allerede fått stor bistand fra nasjonale myndigheter. Utenriksdepartementet jobber med å finne ut om norske borgere er rammet av jordskjelvet.

– Vi har så langt ikke informasjon om at norske borgere er rammet, men situasjon er uoversiktlig, sa pressevakt Mathias Rongved til NTB mandag formiddag.

Få land er like utsatt for jordskjelv som Tyrkia. I 1999 rammet et jordskjelv med styrke på 7,6 sørøst for Istanbul og krevde mer enn 17.000 menneskeliv.

































