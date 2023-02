Nato-land sender over 1.400 redningsarbeidere til Tyrkia

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

– I denne forferdelige tiden står vi sammen i solidaritet med vår allierte Tyrkia og med dem som er berørt. De Nato-allierte står klar til å gi ytterligere hjelp til de nødstedte, sier alliansens talsperson Oana Lungescu i en pressemelding.

Over 20 Nato-tilknyttede land bidrar med ulike former for bistand i kjølvannet av det ødeleggende jordskjelvet som rammet Tyrkia og Syria natt til mandag. Det inkluderer redningsarbeidere og hundeekvipasjer til søk, brannmannskaper, ingeniører, helsepersonell med forsyninger og jordskjelveksperter.

Bistanden leveres via Natos koordineringssenter for katastrofehjelp.

Ved Nato-hovedkvarteret i Brussel ble det flagget fra halv stang med Nato-flagget og flaggene til de 30 medlemslandene.

