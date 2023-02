Flertall støtter forbud mot koranbrenning

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Nesten halvparten av de spurte, 44,5 prosent, mener det bør være forbudt å brenne koranen eller andre religiøse symboler. Det kommer fram i en meningsmåling InFact har gjennomført for Nettavisen.

33 prosent mener det bør være tillatt å tenne på religiøse symboler, mens 22 prosent oppgir «vet ikke» som svar.

Sjefredaktør Vebjørn Selbekk i den kristne avisen Dagen er overrasket over resultatet i undersøkelsen.

– Det er et veldig interessant resultat, men jeg er nok litt overrasket. Jeg hadde nok håpet at det var et flertall, tross alt, som støttet den demokratiske rettigheten det er å brenne skrifter som man selv eier, sier Selbekk til Nettavisen.

Undersøkelsen er gjennomført mandag 6. februar blant 1.032 respondenter med en feilmargin fra 1 til 2,8 prosentpoeng.