Johny Vassbakk (52) dømt for drapet på Birgitte Tengs – kollapset i retten da han fikk dommen

Rettssalen ble tømt i all hast etter at Johny Vassbakk falt av stolen og ble liggende på gulvet etter at retten hadde lest slutningen i dommen mot ham: Han dømmes til 17 års fengsel for drapet på Birgitte Tengs på Karmøy natt til 6. mai 1995.

Dommen falt i Haugaland og Sunnhordland tingrett mandag formiddag og er i samsvar med påstanden til aktor.

I tillegg må Vassbakk betale 600.000 kroner til hver av foreldrene i oppreisningserstatning.

– Ambulanse på vei

To minutter etter at han hadde fått forkynt dommen på 17 års fengsel for drapet på Birgitte Tengs i 1995, falt den tiltalte 52-åringen om i retten. Han hadde akkurat satt seg etter å ha fått opplyst at en enstemmig domstol hadde funnet ham skyldig i drapet.

Vassbakk ble liggende mens dommer Arne Vikse ba alle i den fullsatte rettssalen om å forlate rommet.

Etter kort tid kunne man høre at forsvarer Stian Kristensen sa at ambulanse var på vei, og at han spurte den tiltalte om han klarte å reise seg.

Ambulansen ankom tinghuset i Haugesund seks-sju minutter etter hendelsen i rettssalen.

Tingrettsdommer Arne Vikse opplyste til pressen som dekker saken, at opplesningen av dommen mot 52-åringen uansett vil bli gjennomført mandag.

Felt av DNA

Det har nå gått nesten 28 år siden 17 år gamle Birgitte Tengs natt til 6. mai 1995 ble misbrukt og drept, bare noen få hundre meter fra hjemmet sitt noen kilometer utenfor Kopervik sentrum på Karmøy.

1. september i 2021 ble den nå 52 år gamle tiltalte mannen pågrepet for drapet etter at politiet hadde funnet DNA-et hans i en blodflekk på strømpebuksa til Tengs.

Ingen andre enn retten selv kjenner ennå begrunnelsen for domfellelsen, men DNA-beviset var trolig helt avgjørende for at dommerne falt ned på at Vassbakk må være gjerningsmannen.

52-åringen nektet straffskyld da saken gikk i tingretten fra 7. november til 21. desember i fjor, og forsvarerne sa under rettssaken at arvestoffet kan ha kommet på strømpebuksa på andre måter enn ved at han begikk drapshandlingen.

– Jeg har ikke drept noen, var de siste ordene han sa under rettssaken.

Foreldrene gruer seg

Det er ventet at dommen vil bli anket. Ankesaken er allerede berammet i Gulating lagmannsrett 4. september.

Foreldrene til Birgitte Tengs følger domsavsigelsen via link hjemmefra. De har forskjellige oppfatninger om hvem som sto bak handlingene mot datteren deres for 28 år siden, ifølge bistandsadvokat John Christian Elden.

– På bakgrunn av bevisførselen er de ikke overbevist om at de får et endelig svar her i dag. De er håpefulle på at det kommer av avgjørelse, og at det kommer et svar, de har bare ikke den store troen, sier han.

Foreldrene har allerede begynt å grue seg til 4. september, sier medbistandsadvokat Erik Lea til NTB.

– De får en dom, men uavhengig av dommens innhold, får de ikke noe svar på det som skjedde de siste timene forut for at hun ble drept. Det svaret gir nok neppe tingretten i dag. Det er det svaret som betyr alt, slik at de skal kunne være sikre i sin sak, sier Lea.