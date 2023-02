Erichsen gikk bort søndag 5. februar. Det bekrefter Kirkens Nødhjelp til Vårt Land.

– Erichsen ruver i Kirkens Nødhjelps historie, under hans lederskap fra 1987 til 1992, skjedde det en stor forvandling av Kirkens Nødhjelp fra en nødhjelpsorganisasjon til en av Norges største bistands- og humanitære organisasjoner, sier lederen av Kirkens Nødhjelp Dagfinn Høybråten til Vårt Land mandag morgen.

Sjømannsprest i New York

Erichsen var kjent som generalsekretær i Kirkens Nødhjelp fra 1978 til 1992 og senere styreleder i Flyktningerådet. Han var sjømannsprest i New York og Hamburg samt domprost i Kristiansand.

– Med et varmt hjerte og store visjoner og med sitt gode organisasjonstalent bygde han sterk organisasjon som har hjulpet millioner av mennesker, sier Høybråten om Erichsens utrettelige arbeid for Kirkens Nødhjelp.

I hans tid som generalsekretær ble organisasjonen bygget ut til en av Norges største humanitære bistandsorganisasjoner, med stor vekt på fattigdomsbekjempelse og katastrofeinnsats internasjonalt, og med opplysningsarbeid og politisk påvirkning som viktige områder innad i Norge. Erichsen har også drevet arbeid for fred og forsoning på Afrikas horn og har spilt en særlig sentral rolle i Eritrea.

– Han vil særlig bli husket for den store innsatsen på Afrikas Horn inn mot Eritrea, hvor han mobiliserte og gjorde KN til en kanal for en av til da tidenes største humanitære operasjoner, sier Høybråten.

Sterk støttespiller for Kirkens Nødhjelp

– Han hadde i det hele tatt et sterkt engasjement, og det avsluttet ikke da han gikk fra KN til domproststillingen i Kristiansand. Han forble helt til det siste en sterkt engasjert støttespiller for Kirkens Nødhjelp. Og det opplevde også jeg i hans omtanke, forbønn og interesse.

Høybråten forteller om en viktig støttespiller:

– Han ble generalsekretær mens jeg var ung og engasjert av verdens urettferdighet og så hvordan Kirkens Nødhjelp vokste for å blir et kraftfullt redskap for å gjøre noe med det. Og vi ble kjent mens jeg var journalist i Vårt Land. I senere til har jeg vært så heldig å ha han som en del av en erfaren del av heiagjengen for den jobben jeg har nå.

Erichsen har også vært direktør i «Sørlandet i 100», feiringen av Sørlandets hundreårsjubileum. I 2002 ble han valgt til styreleder i Flyktningerådet.

I 2004 utnevnte kongen Erichsen til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden «for hans humanitære innsats.»