Orker ikke lenger snorkingen

Jeg lever i et trygt og godt ekteskap, men mangel på nattesøvn har blitt et økende og alvorlig problem for meg. Situasjonen er at jeg bruker tid på å sovne, sover lett, og våkner av den minste ting. Mannen min sovner derimot fort. Han snorker, lager lyder, sover tungt, men urolig.

Jeg har levd med dette siden vi giftet oss for over 20 år siden. Tenkte at dette blir jeg vant til, kjærligheten overvinner alt. Men nå orker jeg ikke å ha det slik mer. Jeg ligger og irriterer meg, blir sint på han som sover. Jeg er irritabel på han neste dag, og dette blir jo veldig feil! Jeg har veldig kort lunte.

Det har blitt veldig vanskelig mellom oss, etter at jeg forsiktig luftet ideen om adskilte soverom. Han reagerte med frustrasjon og avvisning, og mener det er tegn på at jeg er i ferd med å avslutte ekteskapet. Jeg syns vi har et godt ekteskap, flotte barn og en god menighet vi går i, og jeg ønsker ikke å endre på livet mitt. Men hvordan løse dette med søvnen? Det å legge seg i samme seng i denne spenningen som vi lever i nå, gjør det enda verre. Det fører til at jeg ikke sover i det hele tatt. Jeg er virkelig fortvilet.

Hilsen Søvnløs

Kjære Søvnløs

Det er et problem for mange par at den enes søvn blir forstyrret av lyder og uro fra partneren. Den praktiske løsningen på dette er jo, som du selv foreslår, å ha adskilte soverom. I starten av et samliv er felles soverom gjerne en selvfølge fra begges side, uten at par snakker direkte om det, og uavhengig av den enkeltes søvnmønster.

Det er intimt og godt å legge seg og våkne opp sammen. Men etter hvert kan dette endre seg, akkurat som du beskriver, fordi selve sovingen ikke blir god. Det blir selvsagt vondt og vanskelig når det å ha hvert sitt soverom oppleves som avvisning, og en trussel mot parforholdet og samlivet.

Ivaretagelse og ansvarlighet

Du skriver at du nå har kommet til et punkt der du må gjøre noe for å få nok søvn. Og det høres helt nødvendig ut. Vi vet at søvnunderskudd påvirker dagliglivets fungering og alvorlig søvnmangel kan være direkte helsefarlig. Søvnforstyrrelse over tid påvirker relasjonene til andre siden det fører til mindre og mindre overskudd, mindre å gi til andre.

De fleste av oss vil kjenne igjen at mangel på søvn, natt etter natt, gjør oss mer uoppmerksomme, lettere utålmodige, irritable og mindre rause og ivaretagende overfor andres behov. På denne måten rammer din søvnforstyrrelse både deg og mannen din. En sliten og uopplagt partner som «stenger av» vil over tid for de fleste påvirke forholdet negativt.

Ved å ta ansvar for ditt helt legitime og nødvendige søvnbehov handler du i første omgang selvivaretagende. For deretter å bli i stand til å ha noe å gi til andre. Dette er det motsatte av å være egoistisk. For din del betyr det også å ta vare på forholdet til mannen din og samlivet deres. Parallellen til dette med å først ta vare på seg selv, før en kan bidra overfor andre, er sikkerhetsinstruksjonen vi får på fly. Først må ta på vår egen oksygenmaske, før vi hjelper andre.

Hvordan trygge mannen din?

Det er viktig at du får snakket rolig og ordentlig med mannen din om hvor alvorlig søvnmangelen har blitt for deg. Vær tydelig på at dette ikke handler om forholdet mellom dere. Adskilte soverom er fra din side ikke tegn på at du er i ferd med å avslutte ekteskapet. Snarere tvert imot.

Fortell han hvor sliten du er, og at du må gjøre noe for å få søvn og komme i balanse. Det er også fint å kunne be om unnskyldning for at du har så kort lunte overfor han, men at det ikke handler om han, men om ditt søvnunderskudd. Det å avdramatisere hva delt soverom betyr kan være lurt.

Det viser seg at over tid er det flere og flere par som finner ut at det er nødvendig, eller mer behagelig å sove hver for seg. Og mange beskriver at det ikke går utover intimitet og sexliv, snarere tvert imot. Men at det kanskje krever litt mer innsats for å bevare nærheten i forholdet.

Handling sier mer enn ord

Når du så flytter på eget rom viser du i handling at du mener alvor, og at det ikke bare er ord, eller noe som skal forhandles om. At du rett og slett tar både deg selv og forholdet på alvor. Etter hvert som du kommer inn i et bedre søvnmønster, og får mer overskudd, vil du sannsynligvis merke at irritasjon og ditt behov for å «stenge av» overfor mannen din endres. Noe som han sikkert vil sette stor pris på.

Det å være uthvilt, og få mer energi og overskudd er jo på alle måter et gode for parforholdet.

Det å være uthvilt, og få mer energi og overskudd er jo på alle måter et gode for parforholdet. Nærhet og intimitet ved leggetid, kan jo erstattes på andre tidspunkt i løpet av kvelden, og dagen, slik at den delen av samlivet tas vare på selv om dere ikke deler seng.

Lykke til.

Vennlig hilsen

Bente Barstad