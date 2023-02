Nordmann omkommet under klatring i Argentina

Ifølge flere argentinske medier var nordmannen sammen med en gruppe klatrere som skulle bestige det 6.962 meter høye fjellet, da han lørdag falt sammen i en basecamp i rundt 6.500 meters høyde.

Klatreguiden utførte hjerte-lunge-redning, men livet sto ikke til å redde. Den omkomne ble deretter hentet ned fra fjellet av argentinsk redningstjeneste.

Utenriksdepartementet bekrefter overfor NTB at de er kjent med at en norsk statsborger har mistet livet i Argentina.

Mannen var bosatt i Stavanger, opplyser etterforskningsleder Morten Vestbø i Sørvest politidistrikt til Aftenbladet.

– Vi fikk beskjed om hendelsen klokken 22.23 lørdag. Prest har varslet pårørende, sier Vestbø.

Krevende

Aconcagua er det høyeste fjellet på den vestlige halvkule, og det er svært populært blant fjellklatrere.

Klatresesongen strekker seg vanligvis fra november til mars, og hittil i sesongen er fjellet besteget av nærmere 1.600 klatrere, ifølge den argentinske nettavisen infobae.

Bestigningen er kjent for å være krevende både fysisk og psykisk. Behovet for gradvis tilvenning av høyde gjør at en slik ekspedisjon vanligvis tar rundt tre uker.

Risiko

Selv med slik tilvenning er det risiko for høydesyke i slike høyder. Det kan i verste fall resultere i dødelig lungeødem eller hjerneødem.

Dødsårsaken til den norske 62-åringen er ikke kjent.

For to uker siden ble to klatrere, en 32 år gammel brite og en 55 år gammel franskmann alvorlig skadd etter et fall under bestigning av fjellet.