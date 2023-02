Dansk demonstrasjon mot fjerning av fridag

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Store bededag er en offisiell dansk helligdag fjerde fredag etter påske, og det er denne som står for fall. Mette Frederiksens regjering vil sløyfe helligdagen og kompensere folk med lønn.

Nå mobiliserer fagbevegelsen i Danmark.

– Jeg håper regjeringen lytter og konstaterer at dette er et inngrep som de ikke bør gjennomføre, sier leder for Fagbevægelsens Hovedorganisation Lizette Risgaard. Hun ber dem vrake forslaget og heller kalle inn til forhandlinger.

Organisasjonen anslår at rundt 30.000 mennesker søndag møtte fram foran Christiansborgs slott, hvor Folketinget holder til. København-politiet sperret av flere gater, mens Anne Linnet sørget for musikken.

Sogneprest Marie Høgh mener forslaget er en maktdemonstrasjon.

– Overfor fagbevegelsen, overfor folkekirken, overfor lønnsmottakerne, overfor det arbeidende folk. Overfor det danske folk, sa hun fra talerstolen.