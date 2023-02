Aftonbladet: Flere pågrepet for å ha planlagt aksjon mot det svenske konsulatet i Istanbul

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Det melder nyhetsbyrået AA, samt mediene TRT Haber og Hurriyet, ifølge svenske Aftonbladet.

Ifølge Hurriyet dreier det seg om planer om aksjoner mot to konsulater, det svenske og det nederlandske. Nærmere detaljer om planene er så langt ikke kjent.

TRT Haber skriver at 15 personer er pågrepet av sikkerhetsstyrker i et raid mot personer som skal være tilknyttet IS.

– Vi har fått meldingen og står i kontakt med våre folk i Tyrkia, skriver utenriksdepartementet i Stockholm i en epost til avisen.

Den høyreradikale aktivisten Rasmus Paludans brenning av koranen utenfor den tyrkiske ambassaden i Stockholm har satt sinnene i kok i mange muslimske land. Flere steder har det vært store anti-svenske demonstrasjoner.

Svensk UD har tidligere bedt svensker i Tyrkia om å være «forsiktige og årvåkne».

Koranbrenningen har også medvirket til at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan nå går langt i avvise en godkjenning av Sveriges søknad om medlemskap i Nato.