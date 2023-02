WHO: 17,7 millioner trenger humanitær hjelp i Ukraina

Den nye rapporten ble lørdag lagt fram for WHO-styret av generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus. Den dekker de første ni månedene av 2022, og dermed første del av krigen etter at Russland angrep og invaderte Ukraina i februar.

Krigen omtales som en av åtte akutte helsekriser globalt.

Rapporten dokumenterer over 14.000 drepte og sårede sivile i Ukraina. WHO skriver at 17,7 millioner mennesker trenger humanitær hjelp, og at 7,5 millioner ukrainere har flyktet fra hjemlandet.

WHO dokumenterer også 471 angrep med tunge våpen mot sykehus og helsesentre globalt. Av disse har 448 funnet sted i Ukraina.

Rapporten falt ikke i god jord i Russland. Landets representant i WHO-styret avviste funnene som ubegrunnede beskyldninger og hevdet at rapporten er ensidig og politisert. Russland nekter for å rette angrep mot sivile i Ukraina, i det landets myndigheter har omtalt som en «militær spesialoperasjon».

USAs representant i styret tok til motmæle.

– Russlands angrep har ført til ubeskrivelig skade for sivile og kritisk infrastruktur i Ukraina, sa Sheba Crocker, som særlig pekte på krigens virkninger for barn, eldre og andre sårbare grupper. Hun ba om en oppdatert rapport for å dokumentere hendelsene i landet de siste månedene.