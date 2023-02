Tysklands riksadvokat: Beviser for et tresifret antall krigsforbrytelser i Ukraina

Riksadvokat Peter Frank mener det er behov for et rettsoppgjør på internasjonalt nivå.

– I øyeblikket, for eksempel, fokuserer vi på massedrapene i Butsja og angrepene mot sivil infrastruktur i Ukraina, sier Frank til avisen Welt am Sonntag.

Ukraina og landets vestlige allierte har beskyldt de russiske styrkene for grusomheter i Kyiv-forstaden Bucha, kort tid etter at Russland invaderte landet for snart et år siden. Myndighetene i Moskva har avvist dette. Russland har også angrepet sentral infrastruktur i Ukraina, som landets strømforsyning, men nekter for at angrepene er rettet mot sivile.

Tyskland begynte ifølge riksadvokaten i mars 2022 etterforskningen av mulige krigsforbrytelser, blant annet ved å intervjue ukrainske flyktninger og evaluere offentlig tilgjengelig informasjon. Han sier tysk påtalemyndighet ennå ikke etterforsker individuelle gjerningspersoner.