Paven ber Sør-Sudans kristne heve stemmen mot urettferdighet

Paven kom med oppfordringen under et møte med katolske biskoper, prester og nonner i St. Therese-katedralen i hovedstaden Juba lørdag.

– Brødre og søstre, vi er kalt til å gå i forbønn for vårt folk og til å heve våre stemmer mot den urettferdighet og det maktmisbruk som undertrykker og bruker vold for å oppnå egne mål, sa han.

– La oss spørre oss selv om hva det innebærer være Guds tjenere i et land preget av krig, hat, vold og fattigdom. Religiøse ledere kan ikke forholde seg nøytralt til den smerten som forårsakes av urettferdighet, sa pave Frans.

Klart budskap

Paven har også kommet med et klart budskap til Sør-Sudans ledere under besøket i landet.

– Få slutt på blodsutgytelsen, på konfliktene, volden og de gjensidige beskyldningene om hvem som har ansvaret for dette, sa han i en tale til landets ledere, diplomater og andre fredag.

Blant tilhørerne var Sør-Sudans president Salva Kiir, som har styrt landet siden Sør-Sudan etter en flere tiår med borgerkrig mot det som i dag er nabolandet Sudan fikk sin selvstendighet i 2011.

Brutal konflikt

To år senere ble landet kastet ut i en brutal borgerkrig der etniske grupper sto mot hverandre. Til tross for en fredsavtale i 2018 herjes fortsatt Sør-Sudan av konflikt, både mellom de to største folkegruppene dinka og nuer, mellom nomader og fastboende som kjemper om knappe ressurser, og mellom andre grupper.

FNs menneskerettskommisjon for Sør-Sudan slo i fjor fast at alle parter i krigen bruker massevoldtekt som våpen. Det er også utstrakt bruk av barnesoldater.

FN advarte senest i november om at 9,4 millioner mennesker i Sør-Sudan, av en befolkning på 12,4 millioner, er avhengige av humanitær hjelp utenfra i år. Dette er en halv million flere enn i fjor.

2,3 millioner mennesker har ifølge FN flyktet fra landet, og ytterligere 2,2 millioner lever på flukt i eget land.

Historisk

Samtidig med pavens besøk, er også den anglikanske kirkens overhode, erkebiskop Justin Welby av Canterbury, og den skotske kirkes fremste representant, Iain Greenshields, på besøk i Sør-Sudan.

Sammen skal de tre kirkelederne møte flyktninger og høre deres historier, og de skal også delta under en felles messe til minne om John Garang, den legendariske geriljalederen som i 2005 inngikk fredsavtalen som senere ledet til uavhengighet, men som omkom kort tid etter.

Det er første gang i kristendommens historie at tre slike ledere sammen besøker et land.

