Et Sri Lanka i krise markerte 75 år som uavhengig

President Ranil Wickremesinghe, som etter omfattende politisk uro overtok i juli i fjor, manet til ettertanke i sin tale i forbindelse med en timelang militærparade i hovedstaden Colombo.

– Landets opplever nå en ekstremt kritisk og utfordrende tid, sa han.

– Dette gir oss en mulighet, ikke bare til å vurdere vår egen styrke og framgang som nasjon, men også til å rette opp de feil vi har gjort, sa han.

Krig og opprør

Sri Lanka har ligget i krig med seg selv store i store deler av de 75 årene som har gått siden løsrivelsen fra britene, inkludert de tamilske separatistenes ti år lange krig mot myndighetene som kostet nærmere 100.000 mennesker livet.

Landet har også opplevd to kommunistopprør, det første i 1971 og det siste i årene 1987 til 1989 da anslagsvis 50.000 liv gikk tapt.

Sri Lanka ble også hardt rammet av tsunamien i 2004 med over 31.000 omkomne, og den viktige turistindustrien ble lagt i ruiner.

15 år senere ga militante islamister industrien en ny knekk da de angrep flere hoteller på Sri Lanka, og deretter fulgte koronapandemien.

Økonomisk krise

Landets 22 millioner innbyggere opplever nå den verste økonomiske krisen siden uavhengigheten, med akutt mangel på drivstoff, mat og medisiner, en inflasjon på godt over 50 prosent, en statskasse som i stor grad er tom for utenlandsk valuta og et bruttonasjonalprodukt som krympet med over 10 prosent i fjor.

Wickremesinghe overtok da forgjengeren Gotabaya Rajapaksa rømte landet etter mange måneder med demonstrasjoner og uro.

Den nye presidenten har siden forhandlet med kreditorer som Kina og India, hevet satsene for skatter og avgifter og sikret lån fra Det internasjonale pengefondet (IMF).

Konkurs

– Jeg er overbevist om at vi skal være i stand til å samle kreftene, reise oss fra den nåværende økonomiske avgrunnen og komme sterkere tilbake, sa Wickremesinghe i sin tale lørdag.

– Sri Lanka er konkurs, så vi må starte helt på nytt nå, sier analytikeren Ranga Kalansooriya.

FNs barnefond (Unicef) anslår at nesten hver tredje innbygger i landet er avhengige av nødhjelp utenfra.





