De to skadde norske frivillige er på vei ut av Ukraina

Det opplyser den ukrainske legen Elena Kondratenko til NRK.

– Jeg snakket med dem for noen minutter siden, de er ok og på veien, forteller legen på telefon fra Dnipro.

De to hjelpearbeiderne Simon Johnsen og Sander Sørsveen Trelvik ble skadd i et bombeangrep i Bakhmut på torsdag denne uken. De to jobber som ambulansearbeidere i Ukraina.

NRK skriver at reisen til Norge vil ta flere dager. Ifølge Johnsen er det nå først og fremst er viktig å komme seg videre og avlaste sykehuset i Dnipro.

– Vi vil bli fraktet ut av Ukraina, sier han til kanalen. Han ønsker ikke å fortelle om detaljene rundt evakueringen.

Utenriksdepartementet opplyser til NTB at de har vært i kontakt med organisasjonen de to mennene er tilknyttet, men ønsker ikke å gå nærmere inn i detaljer. UD sier de ikke vet nøyaktig hvor mange nordmenn som jobber som frivillige i Ukraina.

– Det er cirka 50 personer som har registrert seg på reiseregistering.no, sier pressevakt Mathias Rongved.