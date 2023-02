Olaug Bollestad har nominert Frelsesarmeen til Nobels fredspris

– For meg er denne nominasjonen også en anerkjennelse av sivilsamfunnets rolle i det fredsskapende arbeidet, sier Olaug Bollestad, som også er partileder for KrF.

Hun forteller at det som satte henne på tanken, var at hun så at Frelsesarmeen er på plass i mange land der de kjenner forholdene godt og da kan gripe inn fort, som når matkøene blir lange. Bollestad mener at det bidrar til en forutsigbarhet. Hun løfter også fram at Frelsesarmeen selv har slagordet: «Vi var der, vi er der og vi blir».

– De har tillit i befolkningen. Selv om de har betegnelsen armé, er de fredsskapende, sier Bollestad.

HAR NOMINERT: – Selv om de har betegnelsen armé, er de fredsskapende, sier Olaug Bollestad om Frelsesarmeen. (Erlend Berge)

Selv har Bollestad en oppvekst der hennes mor var soldat i Frelsesarmeen og selv var hun juniorsoldat. Selv om hun nå ikke er engasjert i Frelsesarmeen, har hun et engasjement for det Frelsesarmeen står for.

– Frelsesarmeen gjør ikke forskjell på prest og klokker. Det er en viktig verdi for meg i tillegg til at jeg har gjort denne nominasjonen også fordi jeg har tro på organisasjonen, sier Bollestad.