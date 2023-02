Mann underslo over fem millioner fra Sjømannskirken

Mannen var i flere år ansatt som regnskapsfører i Sjømannskirken, og underslo totalt 5,3 millioner kroner fra sin arbeidsgiver, skriver Sandnesposten og Stavanger Aftenblad.

I retten forklarte mannen at det i begynnelsen handlet om å kjenne litt på det å ha mer penger, og leve et liv i luksus. Videre forklarte han at han følte seg underbetalt for den jobben han faktisk gjorde i Sjømannskirken, som var rundt 15.000 kroner i måneden.

Underslagene, som startet i 2013 og varte fram til 2019, ble avdekket da Sjømannskirken fikk ny revisor.

Mannen erklærte seg skyldig i henhold til tiltalen. I tillegg til fengselsstraffen er mannen dømt til å betale tilbake det han underslo.