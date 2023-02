Soldater settes inn mot ulovlig gullgraving og for å verne urfolk i Brasil

Gullgraverne anklages også for menneskerettsbrudd i det enorme Yanomami-reservatet.

Onsdag opplyser landets flyvåpen at de har sendt inn kampfly og overvåkingsfly for å ta tilbake kontrollen over luftrommet over den avsidesliggende reservatet i regnskogen i Amazonas

Urfolksledere sier rundt 20.000 gullgravere driver ulovlig gruvevirksomhet, voldtar og dreper lokale innbyggere, forgifter vannet med kvikksølv og ødelegger skogen urfolket er avhengig av for å skaffe mat.

Folkemordetterforskning

I forrige uke begynte politiet å etterforske flere forbrytelser, inkludert mulig folkemord, i reservatet etter at sjokkerende bilder av sultende yanomami-barn gikk verden over.

Mandag ga president Luiz Inacio Lula da Silva ordre om å stenge luftrommet over deler av regionen. Militæret fikk fullmakt til å avskjære fly som mistenkes for å forsyne de ulovlige gullgraverleirene.

– Problemet har en årsak, og vi vet hva den er: ulovlig gullgraving. Det skal utryddes. Vi går inn og er klar til å konfrontere dem. Alle mistenkelige flygninger vil bli omdirigert, og flyene skal tvinges til å lande for identifisering, sa forsvarsminister Jose Mucio tirsdag.

100 barn døde

Regjeringen har opplyst at rundt 100 yanomami-barn døde av underernæring og andre sykdommer i fjor.

Yanomami-territoriet, som ligger ved grensen mot Venezuela i nord, er det største reservatet i Brasil. Det har rundt 30.000 innbyggere og dekker 96.000 kvadratkilometer. De er litt større enn Innlandet og Trøndelag fylker til sammen.

