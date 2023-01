NTNU-fakulteter har strammet inn på ansettelser av forskere fra Iran, Kina og Russland

De tre landene står høyt på PSTs bekymringsliste, og NTNU oppgir at signaler fra regjeringen om at universitetene må være mer forsiktige, som en av årsakene til innstramningene.

Universitetsavisa har undersøkt hvor mange søknader som kom fra de tre landene på ledige, faste forskerstillinger ved teknologifakultetene Fakultet for ingeniørvitenskap (IV), Fakultet for naturvitenskap (NV) og Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE).

Totalt ble det utlyst 70 faste forskerstillinger ved de tre fakultetene. Det kom 121 søknader fra Norge, 148 søknader fra Iran, 69 søkere fra Kina og 17 søkere fra Russland. Det ble ansatt én person fra Kina ved IV-fakultetet.

– Vi har strammet inn på vurderingene vi gjør i ansettelser, bekrefter dekan Olav Bolland ved IV-fakultetet.

PST har advart mot faren for spionasje og annen ulovlig informasjonsinnhenting i sine årlige trusselvurderinger. Senioranalytiker Per Marius Frost-Nielsen i PST understreker at de ikke ønsker å skape hindringer for fri forskning, men at de har fokus på sikkerhetssituasjonen.

