Moskéangrepet i Peshawar krevde minst 95 liv

Moskeen som ble angrepet ligger i tilknytning til politiets regionale hovedkvarter i Peshawar, og selvmordsbomberen deltok i ettermiddagsbønnen da han utløste sprengladningen som skal ha vært på over 10 kilo.

Mellom 300 og 400 politifolk var til stede, og det ble tirsdag fortsatt lett etter mulige ofre i ruinene av den delvis sammenraste bygningen.

Tilstanden til flere av de skadde er også kritisk, og tallet på døde kan derfor komme til å stige ytterligere.

Hevnangrep

Politisjefen i Peshawar kaller selvmordsaksjonen et åpenbart hevnangrep.

– Vi er ved fronten i kampen mot militante, og det var derfor vi ble angrepet, sier Muhammad Ijaz Khan.

– Hensikten er å demoralisere oss som styrke, sier han.

TTP avviser

Det er ikke fastslått hvem som sto bak mandagens selvmordsaksjon, men mistanken gikk raskt i retning av Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) – også kjent som Pakistansk Taliban – som tidligere har gjennomført en rekke angrep mot politimål i grenseområdene mot Afghanistan, også i Peshawar.

En kommandant i TTP hevdet på Twitter at det var de som sto bak, men dette ble senere avvist av gruppens talsmann Mohammad Khurasani som tok avstand fra mandagens selvmordsaksjon.

Utbrytergruppe

Ifølge Khurasani retter ikke TTP sine angrep mot moskeer eller andre religiøse steder, og han hevder også at de som utfører slike angrep risikerer straffetiltak fra gruppen.

Lederen for politiet i Khyber Pakhtunkhwa-provinsen, Moazzam Jah Ansari, tror en utbrytergruppe fra TTP kan ha stått bak, og det samme sier en anonym sikkerhetskilde i Peshawar.

IS i Pakistan

Kilden utelukker heller ikke at den ytterliggående islamistgruppa IS kan stå bak, eller at angrepet kan ha vært en aksjon som var koordinert av flere grupper.

– Militante grupper, blant dem TTP, tar ofte ikke på seg ansvaret når de angriper moskeer, ettersom det blir sett på som hellige steder, sier kilden.

I mars i fjor ble 56 mennesker drept da en selvmordsbomber slo til mot en sjiamuslimsk moské i Peshawar. Den ytterliggående islamistgruppa IS hevdet da å stå bak angrepet, som var det dødeligste i Pakistan siden 2018.

