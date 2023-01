HRW: Ukraina bruker klasevåpen og antipersonellminer

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

HRW dokumenterer i en ny rapport en rekke tilfeller der raketter med antipersonellminer er avfyrt mot russiskokkuperte områder.

Dette har skjedd til tross for at Ukraina i 2005 ratifiserte Den internasjonale minekonvensjonen som forbyr all produksjon, lagring, salg og bruk av slike miner.

– Ukrainske styrker synes å ha spredt store mengder miner rundt Izium-området, noe som forårsaker sivile tap og utgjør en vedvarende risiko, sier Steve Goose. Han leder våpendivisjonen i Human Rights Watch og Den internasjonale kampanjen mot landminer (ICBL), som ble belønnet med Nobels fredspris i 1997.

Klasevåpen

Antipersonellminene som er benyttet i Izium-området, er av en type som utelukkende spres fra fly eller med raketter eller artillerigranater. De spres da over et stort område, blir liggende ueksplodert på bakken og utgjør livsfare helt til de en dag eventuelt blir ryddet.

HRW har funnet miner utformet som grønne sommerfugler, og slike har kostet mange sivile liv i andre konfliktområder i verden, ikke minst blant barn som ofte plukker dem opp fordi de kan forveksles med leketøy.

Russiske styrker okkuperte Izium fra april til september i fjor, da området ble gjenerobret av ukrainske styrker. Etterforskere fra Human Rights Watch fikk da tilgang og intervjuet i oktober innbyggere, mineofre, helsearbeider og mineryddere der.

Etterforskerne fant og dokumenterte også en rekke antipersonellminer, samt rester av raketter som hadde spredt dem og som var skutt fra ukrainskkontrollerte områder.

Er over alt

Ukrainske helsearbeidere fortalte at de til da hadde behandlet nærmere 50 sivile, blant dem minst fem barn, som tilsynelatende var skadd av små antipersonellminer spredt fra lufta. Rundt halvparten av ofrene måtte foreta amputasjoner. HRW har ikke kunnet fastslå i hvilken grad også russiske soldater ble rammet av disse minene.

– De er over alt, sier en ukrainsk minerydder, med henvisning til antipersonellminene i Izium-området. Minerydderne anslår at det vil ta flere tiår å rydde området for slike miner og andre sprengladninger.

En rekke innbyggere fortalte at de russiske styrkene, da de okkuperte Izium, distribuerte løpesedler der de advarte mot faren for antipersonellminer. De russiske soldatene ryddet også miner på offentlige steder og private eiendommer, og flere alvorlig skadde mineofre ble transportert til sykehus i Russland.

– Slik oppførsel tyder ikke på at det var de russiske soldatene som hadde benyttet disse antipersonellminene, konstaterer HRW.

Klasevåpen

Bruk av antipersonellminer utgjør et brudd på folkeretten ettersom de ikke skiller mellom sivile og stridende. Miner som spres vilkårlig, driver folk på flukt, hindrer folk fra å drive jordbruk og gjør det svært farlig å bringe inn nødhjelp, slår HRW fast.

Antipersonellminer som spres med klasevåpen, slik tilfellet har vært i Izium-området, er samtidig et brudd på Den internasjonale konvensjonen om forbud mot klasevåpen.

110 land har til nå ratifisert denne konvensjonen, men Ukraina er ikke blant dem. Det er heller ikke Russland eller land som USA og Kina.

HRW har i flere rapporter tidligere dokumentert og fordømt Russlands bruk av forbudte antipersonellminer i Ukraina, blant annet i Kharkiv-området.

– Russiske styrker har gang på gang brukt miner og begått grusomheter over hele landet, men dette rettferdiggjør ikke ukrainsk bruk av disse forbudte våpnene, sier Goose.