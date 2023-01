Minst 28 drept og 150 såret i eksplosjon i moské i Pakistan

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

– En del av bygningen har kollapset, og flere personer antas å være fanget i ruinene, sier polititjenestemann Sikandar Khan til nyhetsbyrået Reuters.

Over 150 personer er såret og fraktet til sykehus for behandling. Noen av dem er kritisk skadd, ifølge pakistanske helsemyndigheter. Guvernøren i Pakhtunkhwa-provinsen sier at minst 28 personer er drept i angrepet, melder Reuters.

Eksplosjonen skjedde klokken 11.30 lokal tid mens rundt 150 personer holdt ettermiddagsbønn i moskeen. Nyhetsbyrået AP har fått opplyst fra pakistanske styringsmakter at det er snakk om et selvmordsangrep. Ingen har foreløpig tatt på seg ansvaret for angrepet.

Moskeen ligger i en høysikkerhetssone i nærheten av flere politikontorer i byen, og flere politimenn var der for å be da angrepet skjedde.

Sist gang det var en stor eksplosjon i Peshawar, var i mars i fjor, da et selvmordsangrep mot en sjiamuslimsk moské i byen tok livet av 56 mennesker.

Ekstremistgruppa IS tok den gang på seg ansvaret for bombeangrepet, som var det dødeligste i Pakistan siden 2018.