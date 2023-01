Blinken gjentar USAs ønske om tostatsløsning i Midtøsten

Blinken besøker Israel mens voldsnivået er høyere enn på flere år. Han fokuserte sin kritikk på masseskytingen utenfor en synagoge i det okkuperte Øst-Jerusalem fredag, men kom også med en anmodning til begge sider i konflikten.

– Alle har et ansvar for å treffe tiltak som kan dempe spenningen i stedet for å nøre opp under den, sa den amerikanske utenriksministeren.

Ønsker tostatsløsning

Sju mennesker ble skutt og drept fredag, og gjerningsmannen ble drept av politiet.

– Dette var mer enn et angrep på enkeltmennesker. Dette var også et angrep på den universelle handlingen det er å praktisere sin tro. Vi fordømmer dette å det sterkeste, sier Blinken.

Etter et møte med Israels statsminister Benjamin Netanyahu gjentok Blinken USAs standpunkt om at en tostatsløsning – med en egen palestinsk stat – er den eneste muligheten for å løse konflikten mellom Israel og palestinerne.

– Som jeg sa til statsministeren, mener vi at alt som tar oss lenger unna den versjonen, vil være skadelig for Israels langsiktige sikkerhet og langsiktige identitet som en jødisk og demokratisk stat, sier Blinken.

Historisk lav støtte

En ny måling antyder at støtten for en tostatsløsning er historisk lav. 33 prosent av palestinerne og 34 prosent av israelske jøder sier de støtter opp om en slik løsning, ifølge målingen, som er gjennomført av Palestinian Center for Policy and Research. Det er betydelig lavere enn tall fra 2020.

To tredel av palestineren og 53 prosent av de israelske jødene i undersøkelsen sier de er imot en tostatsløsning.

Før han kom til Jerusalem, møtte Blinken Egypts president Abdel Fattah al-Sisi i Kairo som en del av en rundreise i regionen. Tirsdag skal den amerikanske utenriksministeren møte palestinernes president Mahmoud Abbas.

(©NTB)