To palestinere døde på sykehus etter å ha blitt skutt av israelske styrker

Den ene mannen, en 18-åring, ble skutt av en sikkerhetsvakt ved bosetningen Kedumim på den okkuperte Vestbredden. Den andre, en 24 år gammel mann, ble såret etter en væpnet aksjon utført av den israelske hæren torsdag.

Begge to døde av skuddskadene søndag, opplyser det palestinske helsedepartementet.

Det er bare de siste ofrene for det som har vært en av de blodigste månedene på Vestbredden på flere år. Spenningen er på et høyt nivå og kan kaste mørke skygger over USAs utenriksminister Antony Blinkens kommende besøk i neste uke.

Sju israelere ble drept da en palestiner åpnet ild utenfor en synagoge i okkuperte Øst-Jerusalem fredag. Den 21 år gamle gjerningsmannen ble selv skutt og drept av israelske sikkerhetsstyrker.

Det norske utenriksdepartementet har advart norske borgere om den forverrede sikkerhetssituasjonen, og reisende bes utvise aktsomhet.