– Vi bør ta et skritt frem i de følsomme og vanskelige verdidebattene som preger vår tid, sier Øyvind Håbrekke til Vårt Land.

KrFs førstekandidat i Oslo mener eget parti har vegret seg for å gå klart inn i betente debatter om kjønn, abort, bioteknologi, samt spenninger mellom kristenarv og nytt mangfold:

– Ja. I stedet må vi være stolte av vår verdikonservative, moderate tradisjon. Vi har verdikonservativ politikk, men snakker ikke i slagord og ser at en sak har flere sider, utdyper Håbrekke.

Stormønstring i KrF markerer avspark for valgkamp

Rett før KrFs landskonferanse på Gardermoen utenfor Oslo, synger den tidligere stortingsrepresentanten og statssekretæren ut om partiets politiske kurs.

Helgens stormønstring samler i år 360 tillits- og folkevalgte fra hele landet. For KrF blir den et avspark for valgkampen før høstens skjebnesvangre lokalvalg.

I år er det samling i bunn for et kriserammet parti, som falt under sperregrensen sist stortingsvalg. Tunge navn fra bedre tider er hentet inn som talere.

Samtidig løper debatter og prosesser som kan påvirke partiets politiske retning:

Ny nestleder skal velges og prinsipprogram fornyes på vårens landsmøte.

KrFU-vedtak om å frede abortgrensen ved uke 12 ventes å gi abortdebatt i KrF senest på landsmøtet i 2025.

Olaug Bollestad vil ha et bredere KrF og lanserte nylig i Dagbladet overskrifter i partiets nye strategi: helse, eldre, familie og samfunn bygget nedenfra. Konkretisering gjenstår.

Vi har vegret oss og vært usikre av frykt for mørkemannsbåsen — Øyvind Håbrekke

Advarer mot politisk veivalg

Dette er bakteppet når Øyvind Håbrekke nå advarer KrF mot forhastede, politiske veivalg i håp om å snu skuta:

– Jeg hører flere i partiet si at vi må gå i enten liberal eller konservativ retning – velge hva slags velgergruppe vi skal gå etter. Men for å lykkes trenger en tenåring med dårlig selvbilde en klem og at noen sier at verden trenger deg akkurat sånn som du er. Sånn er det for KrF også nå.

Håbrekke mener verden nå «skriker etter moderate, verdikonservative stemmer» og at det åpner et politisk rom for KrF.

– Det ligger gode verdier bak både «woke-kultur» og Pride-strømningen, men mange reagerer på at de går til ytterligheter. Så det er et stort rom for stemmer som snakker sunn fornuft, men som ser at saker har flere sider i stedet for å gå til polarisert kamp. Poenget mitt er at akkurat dette er KrFs tradisjon, sier Håbrekke.

Han trekker linjer bakover i KrFs historie:

– I KrF har de liberale bestandig vært misfornøyd og frustrerte med partiet. Det samme gjelder de harde, verdikonservative kulturkrigerne.

Viser til Jordan Peterson og Andrew Tate

Internasjonalt pågår en verdikonservativ motreaksjon mot samtidens verdiliberalisme, som det er rart KrF ikke har fanget opp, mener Håbrekke.

– Nettfenomener som Jordan Peterson og Andrew Tate, viser at store deler av de yngre generasjonene ikke finner seg til rette i bølgen av verdiliberalisme og «wokeisme», sier han.

I denne samtalen er det de krasse stemmene som rår. Også i Norge ser Håbrekke tendenser til polarisering og kulturkrig i debatter om for eksempel kjønn.

Nå mener han KrF må gå inn i slike betente debatter:

– Vi har vegret oss og vært usikre av frykt for mørkemannsbåsen. Mange etterlyser noen som snakker sunn fornuft, men evner å se at en sak har flere sider. De debattene viser at klassiske KrF-saker ikke er smale, men noen av de største i vår tid, sier han.

Vi kan ikke bare rope «ja til livet» på gata og så være ferdig med det — Øyvind Håbrekke

Ordliste

«Woke»: Amerikansk uttrykk for å være årvåken for sexistisk, rasistisk og sosial diskriminering, eller annen krenkende forskjellsbehandling. Kritikere knytter begrepet til overdreven politisk korrekthet og «kanselleringskultur».

Amerikansk uttrykk for å være årvåken for sexistisk, rasistisk og sosial diskriminering, eller annen krenkende forskjellsbehandling. Kritikere knytter begrepet til overdreven politisk korrekthet og «kanselleringskultur». Andrew Tate: Kontroversiell influenser, som snakker nedsettende om metoo og likestilling. Varetektsfengslet i Romania mistenkt for menneskehandel.

Kontroversiell influenser, som snakker nedsettende om metoo og likestilling. Varetektsfengslet i Romania mistenkt for menneskehandel. Jordan Peterson: Kanadisk psykolog og selverklært tradisjonalist. Internasjonalt kjent for kritikk av politisk korrekthet og identitetspolitikk.

Kanadisk psykolog og selverklært tradisjonalist. Internasjonalt kjent for kritikk av politisk korrekthet og identitetspolitikk. Kilde: Wikipedia

Hva skiller Håbrekkes linje fra dagens KrF?

Men roper virkelig Norge på «moderat verdikonservatisme»? Og har ikke KrF hatt verdikonservative standpunkt og moderat retorikk i lang tid uten å få flere velgere?

– Hva skiller det du foreslår fra status quo, Håbrekke?

– At vi må ta et steg fram i de klassiske verdispørsmålene og være stolte av vår verdikonservative, moderate tradisjon, svarer han.

Håbrekke sier mange nå mener KrF må velge: Enten velge bort standpunkt med brodd mot andre partier og flertallet i befolkningen, eller ta en verdikonservativ, kulturkrig for samme saker. Begge er strategiske feilskjær, mener han.

– Vi må ha et verdikonservativt standpunkt, men være med på å reflektere inn i samtiden vår fremfor å hilse hjem til velgerne som allerede er enige med oss, sier han.

Abortsaken er et godt eksempel, mener Håbrekke. Norsk politikk trenger noen «som snakker fosterets sak», fastholder han:

– Men vi kan ikke bare rope «ja til livet» på gata og så være ferdig med det.

