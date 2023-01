Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

I moskeer verden over samles muslimer til fredagsbønn. Fredag er det seks dager siden en koran ble brent utenfor den tyrkiske ambassaden i Stockholm. Det er fare for at de allerede vidtrekkende reaksjonene vil eskalere, frykter SVTs Midtøsten-korrespondent Samir Abu Eid:

– Dette er utrolig sterke følelser. Fundamentalistiske, radikale predikanter kan skyte fra talerstolen i morgen, sier han til svt.se torsdag.

Fundamentalistiske, radikale predikanter kan skyte fra talerstolen — Samir Abu Eid, Midtøsten-korrespondent i Sveriges Television

Frykter konsekvensene av boikott

Mens svenske flagg brennes, frykter svensk næringsliv de langsiktige konsekvensene av boikotten som ble forkynt fra Kairo.

– Dette er en kraftfull markering som kan få konsekvenser, sier Jan Hjärpe om oppfordringen til boikott av svenske varer, til nyhetsbyrået TT.

Hjärpe er professor i islamstudier ved Lunds universitet, og sier al-Azhar-universitetet i Kairo har en svært sterk stilling i den islamske verden.

Lærestedet er verdens nest eldste universitet, det største islamistiske universitetet i verden og tilknyttet moskeen Al-Azhar – og var sentralt i karikaturstriden i 2005–2006

Demonstrasjon ved den tyrkiske ambassaden i Stocholm HELLIG: Den dansk-svenske høyreekstremisten Rasmus Paludan brant et eksemplar av den muslimske hellige boken, Koranen, mens han holdt en offentlig demonstrasjon i nærheten av den tyrkiske ambassaden sist lørdag. (Fredrik Sandberg/TT/NTB)

Karikaturer provoserte

September 2005: Den danske avisen Jyllands-Posten trykket 12 fortolkninger av hvordan profeten Muhammed kan ha sett ut. Al-Azhar-universitetet oppfordret til boikott av det danske meierikonsernet Arla.

Januar 2023: Den dansk-svenske høyreradikale politikeren Rasmus Paludan brente en koran utenfor Tyrkias ambassade i Stockholm. Al-Azhar-universitetet oppfordrer til boikott av svenske varer.

Koranbrenningen i Stockholm utløste sterke reaksjoner fra Tyrkia, og president Recep Tayyip Erdogan sa at Sverige ikke lenger kunne forvente tyrkisk støtte til Nato-søknaden.

I etterkant av Paludans koranbrenning har det vært demonstrasjoner mot Sverige i Tyrkia, Pakistan, Afghanistan, Jordan og flere andre muslimske land.

AMBASSADEBRANN: Demonstranter som var rasende på danske Jyllands-Posten og norske Magazinet for å ha trykket Muhammed-karikaturer, satte i februar 2006 fyr på Danmarks og Norges ambassade i Damaskus i Syria. (BASSEM TELLAWI/AP)

Satte ambassader i brann

Da danske Jyllands-Posten trykket Muhammed-karikaturene i 2005, og norske Magazinet fulgte opp i januar 2006, ble konsekvensene av karikaturstriden alvorlige i januar og februar 2006:

En internasjonal samling av muslimske geistlige oppfordret til boikott av norske og danske varer, det danske meierikonsernet Arla ble hardt rammet av boikott.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) instruerte norske diplomater om å beklage den uro trykkingen av bildene hadde skapt i muslimske miljøer.

Den palestinske gruppen Islamsk hellig krig ba nordmenn, dansker og svensker forlate Gaza umiddelbart.

Muslimer over hele verden brukte fredagsbønnen til nye angrep på Danmark og Norge.

Den norske og danske ambassaden i Syria ble stormet og satt i brann.

Danmarks generalkonsulat i Beirut ble angrepet og satt i brann av rasende demonstranter. Protestene spredde seg ytterligere.

Da flammene hadde sluknet, og demonstrantene ikke var å se i gatene med antidanske slagord, regnet danske Arla ut hva karikaturstriden hadde kostet i tapte eksportinntekter:

I årene 2006 til 2009 kostet boikotten meierigiganten to milliarder danske kroner i omsetning.

Død over den svenske regjeringen — Protestanters rop i Afghanistan

Demonstranter i flere land

Etter koranbrenningen i Sverige, har det vært protester i Pakistan, Afghanistan, Irak, Jordan og Jemen.

– Død over den svenske regjeringen, ropte demonstranter i den afghanske byen Khost tirsdag.

Flere hundre menn var til stede, melder NTB. Også i storbyen Lahore i Pakistan demonstrerte flere hundre mennesker mot koranbrenningen. I den irakiske hovedstaden Bagdad ble flere mennesker skadd i en lignende protest dagen før.

[ Henry Kissinger - hauken som nektar å lande ]

Sårer 1,5 milliarder muslimer

I flere muslimske land reagerer også myndighetene på koranbrenningen. Blant dem Indonesia – verdens mest folkerike muslimske land med 275 millioner innbyggere.

I Pakistan har statsminister Shehbaz Sharif hevdet at «et dekke av ytringsfrihet ikke kan brukes til å såre de religiøse følelsene til 1,5 milliarder muslimer over hele verden», skriver NTB.

I Tyrkias hovedstad Ankara ble den svenske ambassaden stengt onsdag som følge av demonstrasjoner. Utenriksdepartementet i Norge opplyser til Vårt Land at de følger nøye med på utviklingen.