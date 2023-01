Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Allerede da Taliban kom til makten i august i 2021, bestemte den nye regjeringen i Afghanistan seg for at kvinnelige utstillingsdukker i landets klesforretninger enten måtte fjernes fra butikkvinduene, eller at mannekengenes hoder måtte tas av.

Ifølge lokale medier i landet baserte Taliban ordren på en streng tolkning av islamsk lov som forbyr statuer og bilder av menneskelig form siden de kan bli tilbedt som avguder. At påbudet også er i tråd med Talibans kampanje for å tvinge kvinner ut av offentligheten blir ifølge nyhetsbyrået AP sett på som en bonus.

Gjenopptatt noe arbeid

Julaften 2022 ga Taliban alle ikke-statlige organisasjoner ordre om å nekte kvinnelige ansatte å komme på jobb. Både utenlandske og afghanske. Derfor stanset flere norske og internasjonale hjelpeorganisasjoner sitt arbeid i landet.

«HALSHUGGES»: Allerede da Taliban kom til makten i august i 2021, bestemte den nye regjeringen i Afghanistan seg for at kvinnelige utstillingsdukker i landets klesforetninger enten måtte fjernes fra butikkvinduene, eller at mannekengenes hoder måtte taes av.

Nå gjenopptar blant annet Redd Barna deler av virksomheten sin i Afghanistan fordi landets myndigheter har forsikret at kvinner kan føle seg trygge. Også Care og International Rescue Committee (IRC) opplyser at de fortsetter deler av arbeidet som ble innstilt i slutten av desember.

Leder for organisasjonen Redd Barnas internasjonale programarbeid, David Wright, opplyser likevel i en pressemelding at hoveddelen av virksomheten fortsatt settes på vent.

Vi starter opp igjen med noen aktiviteter, blant annet knyttet til helse, ernæring og noe undervisning — David Wright, leder for organisasjonen Redd Barnas internasjonale programarbeid

Har utøvd press

For en drøy uke siden var generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland i Kabul for å forsøke å få Taliban til å omgjøre beslutningen om å nekte kvinnelige hjelpearbeidere.

– Liv vil gå tapt om vi ikke får det, sa han da.

Også FNs visegeneralsekretær Amina J. Mohammed har etter arbeidsnekten for kvinner vært i Afghanistan for åutøve press mot landets regjering. Hun møtte landets fungerende utenriksminister Amir Khan Muttaqi for å snakke om kvinners rettigheter til arbeid og utdanning.

GENERALSEKRETÆR: Jan Egeland i Flyktninghjelpen.

Talsmenn for regimet har nå moderert forbudet noe og blant annet åpnet for kvinner i FN-organisasjoner. Det er fortsatt noe uklart hvem som for øvrig rammes av forbudet.

Afghanistan står overfor en av verdens verste humanitære kriser, og landets 38 millioner mennesker trues av sult.

Kvinnelig politiker skutt

Mursal Nabizada, som var blant de få kvinnene i Afghanistans tidligere nasjonalforsamling, ble lørdag i forrige uke skutt og drept i sitt eget hjem i Kabul.

Politiet har ifølge talsmannen innledet en etterforskning. Motivet for drapet er ukjent.

DREPT: Mursal Nabizda, som ble 32 år, var en av få folkevalgte kvinner som valgte å bli værende i Kabul etter at Taliban overtok makten i august 2021

Nabizda, som ble 32 år, var en av få folkevalgte kvinner som valgte å bli værende i Kabul etter at Taliban overtok makten i august 2021. Etter drapet blir hun hyllet for sitt mot.

– En virkelig pioner, en sterk og frimodig kvinne som sto opp for det hun trodde på, selv når det var risikabelt, skriver en annen tidligere parlamentariker, Mariam Solaimankhil, på Twitter.

Ifølge politiet ble Nabizada og livvakten hennes skutt og drept i samme rom, i den delen av boligen hun brukte som kontor.

Presset Taliban

Tilbake i Kabuls klesbutikker. Mens noen kjolehandlere i Kabul etterkom ordren fra afghanske myndigheter allerede i 2021 har andre kommet opp med mer kreative løsninger for å få fortsette å vise frem klærne de selger. De presset Taliban til å endre reglene, slik at det ble lov å vise frem klær dersom man dekket til mannekengenes ansikter.

TILDEKKET: Eierne av denne klesbutikken har valgt å dekke til hodene til de kvinnelige utstillingsdukkene for å få fortsette å ha klærne sine utstilt.

Mangfoldet av løsninger de kom opp med er utstilt på Lycee Maryam Street i den nordlige delen av Kabul. Butikkvinduene og utstillingslokalene er fulle av utstillingsdukker i aftenkjoler og kjoler sprudlende av farger og dekorasjon – der alle mannekengene er iført ulike typer hodeplagg.